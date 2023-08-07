الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بنحو 183 مليون دولار خلال أسبوعين

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بناءا على توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي 
واضاف "القصير" إنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج  عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 183 مليون دولار.


وأضاف أن الإفراج شمل  282 ألف طن من الذرة  بنحو 101 مليون دولار ونحو 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 73 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 9مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 أغسطس 2023)  7 مليون طن منهم 5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.3 مليار دولار.


وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للافراج عن مستلزمات الانتاج مؤكدا على ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الافراجات تاثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن باسعار مخفضة للمواطنين مشيرا إلى ان الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها باسعار عالية للمنتجين.
 

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