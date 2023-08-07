وزير البترول يصدر حركة تكليفات لرؤساء عدد من شركات الإنتاج

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت رؤساء شركات ومدير تنفيذي لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم:



المحاسب محمد محمود أحمد محمود - رئيسًا لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكرى لمناجم الذهب.



المهندس محمد على الدين على دغيدي - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب شمال سيناء للبترول.



المهندس محمود أحمد أحمد السيد طلبه - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول بجانب عمله الأصلي



المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيناء بجانب عمله الأصلي.



المهندس / محمد صادق حسن عليان - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول بجانب عمله الأصلي.



المهندس وليد أحمد الدسوقي محمود مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة الوطنية للخدمات البترولية (نبسكو).