أخبار الزمالك اليوم.. محاولات جديدة للتعاقد مع نجم الأهلي السابق "ليس رمضان صبحي"

الفجر الرياضي
صفقات الزمالك
صفقات الزمالك

أبدى الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع نجم النادي الأهلي الغريم التقليدي السابق، بالموسم الجديد.

الزمالك يرغب في ضم نجم الأهلي

ودخل أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق ومونتريال الأمريكي الحالي، ضمن حسابات نادي الزمالك لمحاولة الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح نادي الزمالك، خط اتصالات جديد مع حمدي، خاصةً بعدما نال إعجاب المدير الفني، والذي يتمسك بضمه لتدعيم الناحية الهجومية، خلال الميركاتو الصيفي.

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وكان اللاعب رفض عرضًا في وقت سابق من نادي الزمالك للحصول على توقيعه، إلا أن الفارس الأبيض يحاول بكل قوة لاقناعة بالعودة إلى الدوري المصري.

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