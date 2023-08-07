كم باقي على وقت نزول حساب المواطن راتب محرم 1445 أغسطس؟

بحث متواصل في هذه الساعات عن وقت نزول حساب المواطن، وذلك بعد أن ظهرت نتائج أهلية دفعة جديدة وأُعلن عن موعد صرف الدفعة بشكل رسمي، ولا هذا فقط، بل تم الإعلان بشكل رسمي عن وجود زيادة في الراتب لكل المسجلين قبل ذلك أو المسجلين في البرنامج حديثًا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم وقت نزول حساب المواطن بالهجري والميلادي في حسابات المستفيدين البنكية، ففضلًا كونوا معنا.

وقت نزول حساب المواطن بالهجري والميلادي

ثبتت البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وقت نزول حساب المواطن وهو يوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث يوم العاشر الموعد الرسمي للإيداع ما دام أن هذا اليوم يوم من أيام العمل الرسمية وليس عُطلة نهاية أسبوع أو إجازة وطنية أو دينية، وصادف هذا الشهر أن الموعد يوم عمل، لذا تقرر الصرف في موعده المُحدد بشكل سابق، ويأتي يوم الصرف كالتالي:

تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري يوم 23 من شهر محرم 1445.

تاريخ صرف حساب المواطن بالميلادي يوم 10 من شهر أغسطس 2023.

إذن باقي يومين فقط على الصرف الشهري دفعة "69".

كم حساب المواطن دفعة أغسطس؟

ينزل راتب حساب المواطن شامل الزيادة التي قررها الملك سلمان للمستفيدين، ومقرر أن يكون قيمة المعاش على النحو التالي:

العائل الرئيسي – الفرد المستقل راتبه 720 ريال.

التابع عمره 18 سنة راتبه 360 ريال.

التابع عمره أقل من 18 سنة راتبه 215 ريال.

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حسبة حساب المواطن التقديرية

وضحنا لكم وقت نزول حساب المواطن بالميلادي والهجري وكم باقي على حساب المواطن هذا الشهر، بالإضافة إلى نصيب الفرد من المعاش هذا الشهر، وبالنسبة للحاسبة فيمكن للمستفيد استخدامها والتعرف على قيمة معاش الفرد من خلال التالي: