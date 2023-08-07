ارتفاع العقود الآجلة للقمح وتراجع ا لفول الصويا والذرة في أمريكا

تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 2.5 بالمئة يوم الاثنين، إذ أدى الطقس الممطر في معظم أنحاء حزام المحاصيل الرئيسي في الولايات المتحدة وتوقعات ظروف النمو الجيدة في شهر أغسطس آب إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على خمسة أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح ما يقرب من ثلاثة بالمئة مع تصاعد مخاوف الإمدادات العالمية مدفوعة بالقلق إزاء تصعيد الهجمات على السفن في البحر الأسود بعد هجوم أوكراني على ناقلة روسية.

كما ضغط الطقس الجيد على سوق الذرة الذي كان في سبيله لخسارة للجلسة التاسعة من آخر عشر جلسات لكن مكاسب القمح حدت من الخسائر.

وقال مارك شولتس كبير المحللين لدى نورث ستار كوموديتي ومقرها مينيسوتا "ربما كانت الأمطار في مطلع الأسبوع جيدة كالمتوقع".

وانخفضت عقود فول الصويا الآجلة لشهر نوفمبر تشرين الثاني في مجلس شيكاجو للتجارة بحلول الساعة 1533 بتوقيت جرينتش 37 سنتا وربع سنت إلى 12.96 دولار للبوشل. وكانت قد وصلت إلى 12.91 دولار، وهو أدنى سعر للعقود الأكثر نشاطا منذ 30 يونيو حزيران.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأحمر الشتوي اللين لشهر سبتمبر أيلول 18 سنتا إلى 6.51 دولار للبوشل في حين انخفضت عقود الذرة لشهر ديسمبر كانون الأول ثلاثة أرباع سنت إلى 4.96 دولار ونصف سنت للبوشل.

وقال مات أمرمان مدير مخاطر السلع لدى ستونيكس "تتلقى (أسعار) القمح دعما من مخاطر الحرب المتزايدة في البحر الأسود مع الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية روسية خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب الهجوم على نوفوروسيسك يوم الجمعة... هناك مخاوف من احتمال انتقال الصراع إلى مستوى جديد".

ومنحت اتفاقات تصدير الذرة وفول الصويا في الآونة الأخيرة الدعم لكلا السلعتين. وقال متعاملون إن الانخفاضات الأحدث في الأسعار أثارت الاهتمام بالإمدادات الأمريكية من المشترين في الخارج.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين إن التقارير أشارت لبيع مصدرين من القطاع الخاص 132 ألف طن من فول الصويا إلى الصين و251460 طنا من الذرة إلى المكسيك للتسليم في العام التسويقي 2023/2024.