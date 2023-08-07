الزيادة الملكية رفعت سلم رواتب حساب المواطن 1445 لهذه النسب هذا الشهر

بعد إعلان استمرار دعم حساب المواطن الإضافي لمدة شهرين كاملين، تبين أن هناك فائض في سلم رواتب حساب المواطن 1445 للشهرين القادمين، بل ورفع السلم بقيمة تقريبًا 300 ريال سعودي لأقل أسرة مستفيدة من دعم حساب المواطن، وهذا ما جعل المستفيدين من الدعم يتساءلون عن سلم رواتب حساب المواطن 1445 الجديد والمستمر العمل به شهر أغسطس وسبتمبر لمستفيدي دعم حساب المواطن، وعبر تقرير اليوم عبر "جريدة الفجر الإخبارية" نُبين لكم كم أصبح السلم بعد الزيادة، فتابعوا.

سلم رواتب حساب المواطن 1445

يوجد في الوقت الحالي مبلغ زائد في سلم رواتب حساب المواطن 1445 الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، والمبلغ الزائد هو الزيادة الملكية التي أقرها خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان، وتلك الزيادة مخصصة لدفعتي شهر أغسطس وسبتمبر المقبلتين فقط، ولا زيادة بعد هاتين الدفعتين، وقد تبين وجود فائض في الراتب ليكون على النحو التالي:

الراتب الذي يحصل عليه رب الأسرة هو مبلغ 720 ريال.

الراتب الذي يحصل عليه أي تابع في الأسرة عمره ما بين 18 سنة وإلى أعلى من هذا السن هو مبلغ بقيمة 360 ريال.

الراتب الذي يحصل عليه أي تابع في الأسرة عمره يقل عن 18 سنة هو مبلغ 215 ريال سعودي.

إذن الزيادة المقررة للأسرة من سلم الرواتب القديم إلى سلم الرواتب الجديد هي نحو 300 ريال سعودي.

أقل الأسر في حساب المواطن ينزل لها معاش 1295 ريال سعودي.

رقم حساب المواطن

يمكن لأي مستفيد التواصل مع برنامج دعم حساب المواطن من خلال الرقم 19912 المجاني، وذلك للبحث عن أي استفسار أو طرح أي سؤال، ولم تكتفي البوابة بذلك بل خصصت أربع قنوات رسمية، والتي من خلالها يمكن التواصل مع البرنامج، وتأتي القنوات الأربع على النحو التالي:

قنوات التواصل حساب المواطن

متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر؟

مقرر حسب آليات البرنامج أن يتم إيداع راتب حساب المواطن شهر أغسطس – محرم وفق سلم رواتب حساب المواطن 1445 في الموعد التالي:

يوم الخميس القادم أي بعد يومين من الآن، حيث يوم 23 من شهر محرم لعام 1445، والذي يوافق يوم 10 من أغسطس من 2023.