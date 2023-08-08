هام للمتقاعدين.. راتب التقاعد هذا الشهر لن ينزل في موعده فما السبب؟

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راتب التقاعد هذا
راتب التقاعد هذا الشهر

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية عن موعد صرف راتب التقاعد هذا الشهر، موضحة بأن الراتب لن ينزل في موعده الرسمي باليوم الخامس والعشرين من كل شهر، وإنما سيتم التبكير يومًا ليكون الإيداع يوم الخميس بدلًا من يوم الجمعة الذي هو موعد رسمي لإيداع راتب التقاعد هذا الشهر، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم الموعد الأخير لصرف الراتب ولماذا هذا الشهر سيتم تغيير موعد الصرف، فضلًا تابعوا لنوضح لكن التفاصيل في تقرير اليوم.

موعد راتب التقاعد هذا الشهر

هذا الشهر سيتم تبكير صرف راتب التقاعد هذا الشهر ليكون يوم الخميس بدل من يوم الجمعة، حيث جاء هذا الشهر يوم الخامس والعشرين يوم جمعة والذي هي عُطلة رسمية عطلة نهاية أسبوع، ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد أن يتم صرف الراتب يوم الخميس بدل يوم الجمعة، حيث سينزل الراتب في هذا الموعد:

يوم الخميس يوافق يوم 24 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023، والذي هو بالهجري يوم الثامن من شهر صفر من عام 1445.

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موعد صرف راتب التقاعد لشهر أغسطس في السعودية بزيادة 20%

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موعد صرف راتب التقاعد لشهر مايو 1444

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موعد صرف راتب التقاعد شهر مايو 2023 لكل المستفيدين

هل زادت رواتب المتقاعدين هذا الشهر؟

بالاقتراب من موعد صرف معاشات التقاعد دفعة أغسطس هذا الشهر، تساءل المتقاعدين عن المعاش، وهل يشمله زيادة كما هو متداول بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، أم أنه لا يوجد زيادة، ولكن وضحت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية الأمر نافية وجود أي زيادة سواء للمدني المتقاعد أو العسكري المتقاعد، مٌبينة أن كل ما يتداول عبر المنصات والمواقع الغير رسمية لا يمت للواقع بصلة، حيث لا يوجد زيادات، بل ونبهت على المتقاعدين بعدم السير وراء الأخبار الكاذبة والحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي فقط.

حاسبة معاش التقاعد للمدني والعسكري

وضحنا لكم أنه مقرر صرف راتب التقاعد هذا الشهر باكرًا عن موعده يوم بعد أن صادف يوم الصرف يوم عُطلة، وبالنسبة للمعاش، فيتم حسابه وفق للحسبة التالية:

  • راتب التقاعد للمدني يكون وفق لآخر راتب حصل المتقاعد عليه مضروب بعدد شهور الخدمة ومقسوم على عدد 480.
  • راتب التقاعد للعسكري يكون وفق لآخر راتب حصل عليه العسكري مضروب بشهور الخدمة، ثم القسمة على 420.
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