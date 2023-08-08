أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء تواصل الاستقرار مع استغناء البنك المركزي عن تعويم الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت  أسعار الدولار الاستقرار  في البنوك والسوق السوداء، اليوم الثلاثاء، مع توقعات باستغناء البنك المركزي عن فكرة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبيه، حيث سيسبب قفزات في مستويات التضخم في الوقت الذي يعاني في السوق من ارتفاع غير مسبوق فيها.

واستقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 بالبنوك عند المستويات التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

  • سعر الدولار اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

وجاءت اسعار الدولار مسستقرة بالبنوك والسوق السوداء بالتزامن مع اعلان البنك المركزي رفع اسعار الفائدة 100 نقطة اساس موصلا سياسته النقدية المتشددة للسيطرة على معدلات التضخم، حيث اكد الخبراء إنه من المستبعد حاليا تعويم قيمة العملة  لإنه ا قد تؤدي إلى موجه تضخمية لا يستطيع السيطرة عليها.

وفي السوق السوداء اكد عدد من المتعاملون ان السيولة بها اصبح ضعيفة بعدما توجه عدد من حائزي الدولار لوضع أموالهم في البنوك وربطها بشهادات بعائد 7% ربع سنويا أو 9% لمدة ثلاث سنوات، بالاضافة إلى بيع الكثيرين منهم دولارات للحصول على الجنيه والاستفادة من عائد شهاد 40% مقدما.

 

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