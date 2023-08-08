قائد الانقلاب بالنيجر يعيّن رئيسًا للوزراء وقائدًا لحرس الرئاسة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن العقيد أحمدو عبد الرحمن قائد الانقلاب العسكري في النيجر، عن تعيين علي الأمين زين رئيسا الوزراء، واللفتنانت كولونيل حبيب عثمان أيضا قائدًا للحرس الرئاسي.

وتأتي تعيينات الانقلابيون في النجير، بالوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، وعودة محمد بازوم لتأدية مهام إلى منصبه.

ومن المقرر أن يعقد قادة الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس)، اجتماعًا جديدًا يوم الخميس المقبل؛ للبحث بالوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم وغداة انتهاء مهلة حدّدتها المنظّمة للانقلابيّين؛ من أجل تسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوّة.

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