«انكسار الموجة الحارة».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

الأرصاد الجوية.. قالت الأرصاد الجوية إنه تنكسر الموجة الحارة التي شهدتها البلاد الفترة السابقة ويستمر الانخفاض حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس حار أيضا ولكن ليس بنفس الدرجة الصعبة التي شهدها في يوليو الماضي.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انكسار في درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه بداية من الأربعاء سيكون هناك ارتفاع في حركة الأمواج خاصة في البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه تشهد هذه الفترة ارتفاع في نسب الرطوبة، مع تعرض البلاد لسقوط أمطار رعدية.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على المناطق الجنوبية.

ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان، لذلك تؤثر على المناطق الجنوبية بمصر.

امطار رعدية على حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل ومحافظة الوادي الجديد.

ظهور سحب الرعدية تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح ووجود الرمال والأتربة على نفس المناطق.

شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة.

نشاط الرياح على البحر المتوسط (مطروح - العلمين - الإسكندرية)

ارتفاع الأمواج مترين ونصف، مع وصول سرعة الرياح إلى 50 كم فى الساعة.

نصائح مهمة من الأرصاد الجوية للمواطنين

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة

الالتزام بالوقوف في الظل خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 12 ظهرا حتى 5 عصرا)

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة

شرب المياه والمشروبات الباردة

تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية

متابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية

القيادة بهدوء للسائقين في ظل الشبورة المائية

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37- 25

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31- 24

درجات الحرارة على جنوب سيناء 45- 30

درجات الحرارة على شمال الصعيد 45- 24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 46-31