انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت في الخرطوم

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم.

وصباح اليوم، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لا سيما في أم درمان شمال العاصمة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع متفرقة للدعم السريع جنوب الخرطوم، تحديدًا في الأجزاء الجنوبية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية. فيما واصل طيران الاستطلاع الحربي تحليقه في سماء مدن العاصمة الثلاث.

وذكر شهود عيان بأن المعارك تصاعدت في السوق الشعبي الذي يمد أجزاء كبيرة من مدينة أم درمان بالخضار والسلع الاستهلاكية، وأجبرت المركبات المتجهة إلى السوق على الرجوع.

ويأتي ذلك فيما يتواصل النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أن اندلعت في 15 أبريل الماضي، وسط جهود دولية وعربية لوقف هذه الحرب التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف وتحذيرات من وقوع كارثة إنسانية في حال طالت هذه الحرب.

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