حساب المواطن يُوضح سبب نقصان الراتب دفعة أغسطس للبعض

منذ ساعات قليلة ظهرت الدفعات المالية للمستفيدين والمستفيدات على البوابة الرسمية لبرنامج دعم حساب المواطن، وليس نقصان هين بل نقص وصل لنصف الراتب وأكثر، وهذا ما جعل المستفيدين يتساءلون عن سبب نقصان الراتب دفعة أغسطس حساب المواطن، ولماذا تم النقصان رغم وجود زيادة تُماثل ضعف الراتب للمستفيدين، فدعونا نوضح لكم ما بينته البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم حساب المواطن، فتابعوا معنا.

سبب نقصان الراتب دفعة أغسطس حساب المواطن

للأسف رغم وجود راتب زائد الذي هو الزيادة الملكية على رواتب حساب المواطن لهذا الشهر، إلا أن البعض تم تخفيض راتبهم هذا الشهر، وأرجع حساب العناية بالمستفيدين على تويتر أن سبب نقصان الراتب ما يلي:

التأخر في تحديث بيانات أحد أفراد الأسرة وهذه البيانات مرتبطة ارتباط وثيق بالاستحقاق.

استقلال أحد أفراد الأسرة عن أسرته وتحول لشخص مستقل.

حدوث تغيير في دخل الأسرة الشهري، حيث زيادة الدخل تجعل الدعم يقل والعكس.

وصول سن أحد التابعين إلى سن 18 سنة.

طريقة الاعتراض على نقصان الراتب

وضحنا لكم سبب نقصان الراتب دفعة أغسطس حساب المواطن، وفي حالة إن نقص الراتب عن المستفيد ولكن لا تتوافر به حالة من الحالات سابقة الذكر، فيمكن تقديم طلب للاعتراض على النقصان، حيث تأتي خطوات الاعتراض على النحو التالي:

عليك أن تتوجه إلى زيارة موقع حساب المواطن المتاح للجميع على شبكة الإنترنت.

يقوم المستفيد بتسجيل البيانات الخاصة به من خلال نفاذ أو يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يضغط على قائمة " الدفعات المالية".

يجد أن الراتب به نقصان، وبعدها يقوم بتقديم طلب اعتراض.

يُحدد سبب التقديم على الاعتراض ويُبين أن الراتب ناقص.

يرفع المتقدم مستنداته التي تُثبت أنه يستحق الاستحقاق الكامل وليس الاستحقاق الجزئي.

يضغط على تقديم وينتظر الرد عليه.

مدة الرد على اعتراض حساب المواطن

وضحنا لكم سبب نقصان الراتب دفعة أغسطس حساب المواطن، ووضحنا أن حل المشكلة هو تقديم طلب اعتراض، وبالنسبة لطلب الاعتراض فيتم دراسة الطلب ويتم الرد عليه من فترة شهر إلى ست شهور، وفي حال القبول يُرد الدعم بأثر رجعي.