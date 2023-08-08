إسقاط دعم حساب المواطن عن فئات ولن ينزل لها راتب أغسطس 2023

للٍأسف تم إسقاط دعم حساب المواطن عن بعض المؤهلين، حيث في السادس والعشرين من يوليو المنصرم ظهرت نتائج دفعة جديدة لمستفيدي حساب المواطن، وتبين للمؤهلين أنهم غير مؤهلين، وفي نفس الوقت ظهر الغير مؤهلين والمسقطين من الدعم نهائيًا أو على الأقل فترة تصل إلى سنتين، وهذا ما جعل المستفيدين يتساءلون عن سبب إسقاط دعم حساب المواطن، ومن هي الفئات التي تُسقط من الدعم لتجنب إيقاف الدعم عنهم، ومن خلال تقرير اليوم عبر "بوابة الفجر" نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

إسقاط دعم حساب المواطن

بين الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر أن الدعم ينزل شهريًا للمواطنين التي تتوافر بهم شروط استحقاق الدعم، وطالما شروط الأهلية والاستحقاق متوافرة بالشخص يتم الإيداع له، وخلاف ذلك يتم إسقاطه فورًا من البرنامج، وتأتي أبرز الفئات التي يُسقط عنها الدعم ما يلي:

الفئات التي تتحايل لتُخفي معلومات جوهرية عند التقديم والتسجيل للمرة الأولى.

الفئات التي تُضلل البرنامج من خلال بيانات خاطئة فيما يخص الدخل الشهري للأسرة.

الفئات التي تتحايل على البرنامج لينزل لها الدعم وهم غير مؤهلين له.

الفئات التي تٌقدم مستندات خاطئة لا تمت للواقع بصلة.

الفئات المؤهلة ولكن لا تمتلك حساب بنكي نشط.

الفئات التي لا تتوافر بها شروط الأهلية والاستحقاق.

شروط الأهلية في حساب المواطن

وضحنا لكم أن أحد أسباب إسقاط دعم حساب المواطن هو أن الفرد غير مؤهل للحصول على الدعم، وبالتالي يسقط الدعم عنه، وتأتي شروط الأهلية ما يلي:

الجنسية السعودية.

الإقامة داخل المملكة السعودية.

توافق بيانات المستفيد مع الجهات الرسمية.

شروط الأهلية في حساب المواطن

طريقة استعلام أهلية حساب المواطن

وضحنا لكم باستفاضة أسباب إسقاط دعم حساب المواطن عن المستفيدين، وبالنسبة للأهلية فيمكن الاستعلام عنها سيرًا على هذه الخطوات: