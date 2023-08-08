في أي ساعة ينزل دعم حساب المواطن بعد نزول الدفعات بالموقع؟

أيام قليلة وينزل دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون عن الساعة كم ينزل دعم حساب المواطن في بنك الراجحي وباقي البنوك السعودية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم الساعة التي ينزل بها الدعم ومتى يكون الراتب متاح للسحب من فرع البنك، كما سنوضح لكم أيضًا كم ينزل للفرد من الدعم بعد إقرار العمل بالزيادة الملكية للمستفيدين القدام والجُدد، فضلًا كونوا معنا.

ساعة نزول دعم حساب المواطن

حسب ما وضحته بوابة حساب المواطن وثبتته في آليات صرف الدعم فإن دعم حساب المواطن يتم إيداعه في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، على أن يكون الموعد قابل للتغير في حالة إن صادف الصرف يوم الجمعة يتم تقديم الإيداع يوم الخميس، بينما إن كان يوم السبت يتم التأخير والتأجيل ليوم الأحد، وبالنسبة للساعة التي ينزل بها الراتب فسوف تكون بعد الساعة 12 صباحًا يوم الخميس بتوقيت المملكة، أي ليلة يوم الخميس اليوم المقرر لصرف الدعم به، وخلال اليوم يكون الصرف قائم للجميع في الراجحي والرياض والإنماء وبقية البنوك السعودية، ويتم إرسال رسائل بأن الإيداع قد تم، ثم خلال 5 إلى 8 ساعات يُصبح الراتب جاهزًا لسحبه من فرع البنك أو حتى من الماكينة ATM.

متى ينزل دعم حساب المواطن؟

وضحنا لكم أن دعم حساب المواطن قد يتأخر أو يتقدم على حسب الإجازة، وموعد هذا الشهر سينزل في موعده الرسمي دون أي تأخير أو أي تقديم وإنما يكون يوم العاشر، حيث ينزل في الموعد التالي:

يوم الخميس القادم 10 من الشهر الجاري 2023، 23 لمحرم لعام 1445.

مبلغ حساب المواطن للأسرة

يختلف دعم حساب المواطن على حسب التابعين من حيث العمر والدخل الشهري ومن حيث عددهم، وعلى أي حال فالدعم المقدم للفرد كما يلي:

رب الأسرة راتبه بالزيادة الأخيرة 720 ريال.

التابع الذي سنه 18 سنة بالزيادة الأخيرة 360 ريال.

التابع الذي سنه أقل من 18 بالزيادة الأخيرة راتبه 216 ريال.

ويمكن الدخول إلى رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن والتعرف على قيمة المعاش الفعلية التي يتم إيداعها للأسرة بالكامل.