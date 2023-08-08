رسميًا صرف راتب الحقيبة المدرسية مع دفعة هذا الشهر لتلك الفئات

يتساءل الكثير من مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي في هذه اللحظات عن موعد صرف راتب الحقيبة المدرسية، حيث كلها أيام قليلة وينزل الراتب لجميع مستفيدي البرنامج عن دفعة شهر سبتمبر، والتي انتشرت الأقاويل حولها أن راتب الحقيبة المدرسية ينزل معها، وبالفعل ينزل راتب الحقيبة بها، وذلك لأن الراتب الخاص بالحقيبة والزي المدرسي ينزلان مع راتب الضمان في الشهر الذي يسبق بداية العام الدراسي، فدعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن راتب الحقيبة المدرسية وما الموعد الرسمي لنزولها بالتفصيل.

موعد صرف راتب الحقيبة المدرسية

يتم إيداع راتب الحقيبة المدرسية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من لديهم أبناء بالتعليم العام مع بداية كل فصل دراسي، بمعني أن دعم الزي المدرسي والحقيبة المدرسية يتم إيداعه بمعدل ثلاث مرات في العام، وعلى مدار العام الدراسي 1445 القادم سيتم صرف الحقيبة في المواعيد التالية:

الخميس الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2023، 14 من شهر صفر من عام 1445.

الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر لعام 2023، 16 من شهر جمادى الأولى لعام 1445.

الخميس الموافق 29 من شهر فبراير من عام 2024، 19 من شهر شعبان من عام 1445.

كم دعم الحقيبة المدرسية 1445؟

وضحنا لكم موعد صرف راتب الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان، وبالنسبة لدعمها فهو مبلغ 240 ريال على العام الدراسي بالكامل، بمعني أن كل فصل ينزل لكل طالب 80 ريال سعودي فقط، ولا يتطلب من المستفيد أن يقوم بتسجيل بياناته أو التقديم على هذا الدعم، وإنما يتم تلقائي في الحسابات البنكية للمستفيد مع راتب الضمان، حيث فقط ينزل الدعم بعد أن تتأكد الوزارة أن لمستفيد الضمان الاجتماعي المطور أولاد في التعليم عمرهم ما بين 6 إلى 18 سنة.

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متى راتب الضمان المطور هذا الشهر؟

سيتم إيداع راتب الحقيبة المدرسية مع راتب ضمان سبتمبر هذا الشهر، وهذا الشهر ينزل راتب الضمان الاجتماعي المطور مُبكرًا يوم كامل، حيث يتم الصرف في الموعد التالي:

الخميس الموافق 31 لأغسطس لعام 2023، يوم 14 من صفر من عام 1445، أي باقي 22 فقط على الصرف الشهري.