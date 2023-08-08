"التعليم السعودية" تُعلن شرطًا جديدًا لاجتياز المرحلة الثانوية 1445

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شرطًا جديدًا لاجتياز
شرطًا جديدًا لاجتياز المرحلة الثانوية

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان مؤخرًا عن شرطًا جديدًا لاجتياز المرحلة الثانوية 1445، حيث في وقت سابق حددت الشروط والمعايير التي من خلالها يمكن للطالب النجاح في الثانوية العامة، ولكن مؤخرًا أعلنت عن شرطًا جديدًا لاجتياز المرحلة الثانوية 1445، حيث بهذا الشرط يمكن تخطي هذه المرحلة والالتحاق بالمرحلة الجامعية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم المتطلبات الجديدة للطلبة والطالبات حتى يتخرجوا من الثانوية العامة 2024-1445.

 شرطًا جديدًا لاجتياز المرحلة الثانوية 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بعض التعديلات للمواد الدراسية للمرحلة الثانوية، وذلك من أول عام 1445 القادم، حيث على كل طالب أن يقوم بـ اجتياز مشروع التخرج أولًا وإنجازه على أتم وجه بحيث يتمكن من التخرج، أي الشرط الجديد هو ضرورة عمل مشروع تخرج واجتيازه بنجاح، فضلًا عن شروط أخرى وضحتها سابقًا ولكن هو الشرط الأهم للجميع والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

متطلبات التخرج للمرحلة الثانوية

شروط التخرج من الثانوية العامة 2024

وضحنا لكم شرطًا جديدًا لاجتياز المرحلة الثانوية 1445 وهو عمل مشروع تخرج واجتيازه، وقد سبق أن وضحت وزارة التعليم السعودية أن هُناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في الطالب أو الطالب للتخرج من الثانوية، حيث عُددت الشروط على النحو التالي:

  • تقديم مشروع للتخرج خاص بكل طالب وطالبة مع ضرورة اجتيازه.
  • ضرورة حضور كل ساعات العمل التطوعي التي وُضعت للطالب من قبل وزارة التعليم السعودية.
  • ينبغي على الطالب أن يجتاز كل الاختبارات في المناهج الدراسية بنجاح.
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المواد الجديدة بنظام الثانوية العامة 2024

وضحنا لكم أن التعليم السعودية أعلنت عن شرطًا جديدًا لاجتياز المرحلة الثانوية 1445 ضمن شروط النجاح في الثانوية، وبالنسبة للمواد الجديدة التي أضافتها للعام الدراسي الحالي، فهي على النحو التالي:

  • الصحة والحياة.
  • إدارة الأعمال.
  • القانون.
  • إدارة الأعمال.
  • النظم الإدارية.
  • التوحيد والفقه في العلوم الشرعية.
  • الكفايات اللغوية 1 و2 في العلوم الإنسانية والشرعية.
  • اللغة الإنجليزية 1 و2 و3 بالدراسات الأدبية.
  • العلوم التطبيقية والعلوم الطبيعية منها علوم الأرض والفضاء والأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات.
  • مواد التقنية الرقمية والتصميم الهندسي.
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