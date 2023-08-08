تراجع صادرات وواردات الصين الشهر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع حركة التجارة الخارجية للصين خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت الصادرات والواردات.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين تراجع الصادرات الصينية في شهر يوليو الماضي بنسبة 14.5% سنويا، في حين توقع المحللون تراجعها بنسبة12.5%.

كما تراجعت الواردات بنسبة 12.4% في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 5% سنويا.

وسجلت الصادرات الصينية أكبر تراجع لها منذ فبراير 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل نمو اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج مما دفع الحكومة إلى التعهد بإطلاق المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني قاتمة بعد أن فقد قوة الدفع التي سجلها في بداية لعام الحالي.

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