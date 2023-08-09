موعد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023

موعد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023 تردد ssc السعودية

الفجر الرياضي
موعد مباراة النصر
موعد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023

موعد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023، يزداد البحث خلال الفترة الأخيرة على موعد مباراة النصر السعودي و الشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023 حيث ينتظر عشاق الكرة العربية موقعة قوية ومثيرة بين فريقي النصر والشرطة، في إطار منافسات دور نصف النهائي من البطولة.

 

موعد مباراة النصر ضد الشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية


ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الفريق السعودي ضد الشرطة العراقي في نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023، اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها.


ويطلق الحكم صافرة بداية بث مباشر مباراة النصر والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
 

ما القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والنصر؟


يتطلع الكثير للتعرف على  ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والنصر في نصف نهائي كاس الملك سلمان، حيث تعد هذه الموقعة من أهم المواجهات التي ينتظرها الجماهير العربية والسعودية والعراقية على وجه الخصوص، وذلك في ظل ان هذه المباراة تأتي في اطار مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للاندية الابطال، وقد تحصلت مجموعة SSC السعودية الرياضية علي حقوق نقل هذه المواجهه للجماهير العاشقة للكرة العربية والتي جاءت كالتالي:

قناة SSC Sports
تردد القناة: 12418
القمر الصناعي: النايل سات
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: عمودى
جودة القناة: HD.


قناة ssc sport extra 1
تردد القناة: 12523
القمر الصناعي: النايل سات
جودة القناة: HD
معامل الاستقطاب: عمودى.
معدل الترميز: 27500
 

يُذكر أن النصر سبق وأن حقق الفوز على فريق نادي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما أقصى نادي الشرطة العراقي فريق نادي السد القطري بنتيجة 4-2.

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