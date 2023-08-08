موعد نزول حساب المواطن وكيفية الاستعلام عنه

حساب المواطن
حساب المواطن

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج حساب المواطن، لتقديم الدعم المالي للأسر ذات دخل منخفض ولتخفيف الأعباء عليها، وبسبب التوسعات الاقتصادية  التي تقوم بها المملكة، ويبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول حساب المواطن وكيفية الاستعلام عنه.

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم الخدمات والمعلومات التي تهم مواطنيها بالمملكة العربية السعودية، نستعرض لكم في السطور التالية موعد نزول حساب المواطن وكيفية الاستعلام عنه.

موعد نزول حساب المواطن 1445

حساب المواطن 

يتسأل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول حساب المواطن، حيث سيتم صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من شهر أغسطس 2023، أو بالتحديد في يوم 23 محرم 1445، وسيستمر صرف المدفوعات لمدة عشرة أيام من تاريخ الصرف، حتى يتم صرف جميع رواتب المستفيدين وفقًا للآلية المتفق عليها.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن 1445 برقم الهوية

ووفقًا للخدمات التي تقدمها لكم بوابة الفجر الإلكترونية والتي تهم أكبر عدد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، نستعرض لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية:-

•قم بفتح الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

•ثم ابحث عن أيقونة "التسجيل" وانقر عليها.

•ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك في الحقل المخصص.

•بعد ذلك، اختر خيار "دراسة الأهلية" من القائمة المنسدلة.

•وأخيرًا، انقر على زر "بحث" للحصول على نتائج تقييم أهليتك.

شروط استحقاق حساب المواطن 1445

وفي ظل الخدمات التي تقدمها لكم بوابة الفجر الإلكترونية، والتي تهم أكبر عدد من المواطنين، نرصد لكم في السطور التالية شروط استحقاق برنامج حساب المواطن:-

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كيفية الحصول على دعم حساب المواطن للأرامل والمطلقات

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"هؤلاء فقط".. إسقاط دعم حساب المواطن 1445 عن هذه الفئات وليس لهم راتب أغسطس 2023

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التسجيل في حساب المواطن 1445 لزوجة السجين.. ما هي الشروط وخطوات التسجيل؟

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موعد صرف الدفعة 69 من حساب المواطن.. هل تم تبكير الموعد الحقيقي؟

•إذا كان لديك أي استفسارات حول برنامج حساب المواطن أو للشكاوى، يمكنك التواصل مع رقم حساب المواطن صوتك مسموع عن طريق الاتصال على الرقم المجاني19912، أو بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 19912.

•يجب أن يكون عمرك18 عامًا فأكثر، كما يشترط أن يكون مدخولك الشهري أقل من 6،000 ريال، وأن يكون لديك أسرة تضم4 أفراد أو أكثر.

•يجب أن تكون سعودي الجنسية.

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