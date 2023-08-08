حساب المواطن.. لوائح وأنظمة ضوابط الدعم portal.ca.gov.sa

ما هي شروط حساب المواطن السعودي وضوابط الدعم

تسعي المملكة العربية السعودية، إلى التقدم والتطوير بشكل دائما في مختلف المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، وذلك من أجل أن تصبح من بين الدول النامية، التي تقدم كل سبل الدعم المالي إلى الأسر، وذلك من خلال برنامج حساب المواطن السعودي، الذي يساعد المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار على المستوى العالمي.

حساب المواطن السعودي، والذي يقدم دعم مالي بشكل مستمر إلى الأسر السعودية، والذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع السعودي.

موعد صرف دفعة شهر أغسطس من حساب المواطن السعودي

أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بيان رسميا، تعلن فيه موعد صرف الدفعة الخاصة بشهر أغسطس الجاري من حساب المواطن السعودي، والتي من المقرر صرفه يوم الخميس المقبل الموافق 10 من نفس الشهر، وذلك من أجل دعم الأسر في السعودية على مواكبة الأسعار المرتفعة في ظل تذبذب الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الآونة الماضية.

تتمع الأسر السعودية المستفيدة من حساب المواطن السعودي، بدعم يصل قيمتها إلى 70%، تكون هذه الزيادة مضافة إلى الرواتب الشهرية للمستفيدين من هذا البرنامج، بحيث يحصل رب الأسرة على دعم إضافي يصل قيمتها إلى 720 ريال سعودي كل شهر.

أما الأشخاص المستفيدين من حساب المواطن السعودي، والذين بلغوا من العمر 18 عاما، يصل الدعم الاضافي إليهم بنحو 360 ريال شهريا، وفي حالة تواجد شخص آخر تابع للمستفيد من حساب المواطن السعودي ويكون عمره اقل من 18 عاما، يحصل على 216 ريال سعودي بشكل شهري.

ما هي شروط حساب المواطن السعودي



شروط حساب المواطن السعودي، والتي ارتفعت عمليات البحث عنها خلال الفترة الماضية، عبر جوجل، من أجل معرفتها، لذلك نرصد لكم في السطور التالية ما هي شروط حساب المواطن السعودي.

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حيث يجب أن يكون المتقدم إلى حساب المواطن السعودي حاصلًا على الجنسية السعودية، كما أنه يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية، ويتم التحقق من هذا الأمر عبر نظام الإقامة المرتبط بالهوية الوطنية.

حساب المواطن السعودي

شروط حساب المواطن السعودي، يجب تسجيل الأسرة في حساب المواطن باعتبارها وحدة أساسية للتأهيل وتحديد الدعم المالي المقدم، ويتم تحديد رب الأسرة وتسجيل أفراد الأسرة المعتمدين، ثم يتم تحديد الدعم المادي المقدم بناءً على معايير الدخل والأوضاع المالية للأسرة، ومن بعدها يتم تقييم الدخل الشهري للأسرة والمعاشات والمصروفات الأساسية الأخرى.