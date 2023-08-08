سعر الدولار في ختام اليوم 8 / أغسطس / 2023 والأخضر ثابت بعد رفع الفائدة بالمركزي
سعر الدولار في بداية اليوم 9 / أغسطس / 2023 والأخضر ثابت بعد رفع الفائدة بالمركزي
سعر الدولار.. تمتاز جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 9 أغسطس 2023، بتسجيل استقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية. وفي هذا السياق، أفادت البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري بأن سعر صرف الدولار بلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
تم في 8/8/2023 - 07:37 صباحاً (قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق)
|العملة
|بنكنوت
|تحويلات
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|30.9000
|30.9500
|30.9000
|30.9500
|جنيه استرليني
|39.4037
|39.5696
|39.4037
|39.5696
|يورو
|33.9220
|34.0605
|33.9220
|34.0605
|فرنك سويسري
|35.3264
|35.4687
|35.3264
|35.4687
|ين ياباني
|0.2154
|0.2173
|0.2154
|0.2173
|البات التايلندي
|0.0000
|0.0000
|0.8836
|0.8891
|دولار استرالي
|19.4032
|20.3527
|0.0000
|0.0000
|كرونا دنماركي
|4.3831
|4.5715
|4.5521
|4.5715
|كرونا سويدي
|2.8002
|2.9266
|2.9058
|2.9266
|كرونا نرويجي
|2.9170
|3.0551
|3.0272
|3.0551
|دولار كندي
|23.0614
|23.1558
|23.0614
|23.1558
|دينار كويتي
|98.0952
|100.6995
|100.4355
|100.6995
|ريال عماني
|78.0303
|80.3896
|0.0000
|0.0000
|دينار بحريني
|79.6392
|82.0933
|0.0000
|0.0000
|ريال سعودي
|8.2369
|8.2520
|8.2369
|8.2520
|درهم إماراتي
|8.4121
|8.4280
|8.4121
|8.4280
سعر الدولار الآن في ختام تعاملات اليوم
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سعر الدولار في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وعن سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء، فقد سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الآن، نحو 30.95 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، فقد سجلت نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في ميد بنك
وحقق سعر الدولار في ميد بنك اليوم، نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وحافظت العملة الخضراء على استقرارها في بنك فيصل الإسلامي، لتسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.