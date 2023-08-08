سعر الدولار في ختام اليوم 8 / أغسطس / 2023 والأخضر ثابت بعد رفع الفائدة بالمركزي

سعر الدولار في بداية اليوم 9 / أغسطس / 2023 والأخضر ثابت بعد رفع الفائدة بالمركزي

الاقتصاد
سعر الدولار في بداية
سعر الدولار في بداية اليوم 9 / أغسطس / 2023

سعر الدولار.. تمتاز جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 9 أغسطس 2023، بتسجيل استقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية. وفي هذا السياق، أفادت البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري بأن سعر صرف الدولار بلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

تم في 8/8/2023 - 07:37 صباحاً (قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق)

العملةبنكنوتتحويلات
 شراءبيعشراءبيع
دولار أمريكي30.900030.950030.900030.9500
جنيه استرليني39.403739.569639.403739.5696
يورو33.922034.060533.922034.0605
فرنك سويسري35.326435.468735.326435.4687
ين ياباني0.21540.21730.21540.2173
البات التايلندي0.00000.00000.88360.8891
دولار استرالي19.403220.35270.00000.0000
كرونا دنماركي4.38314.57154.55214.5715
كرونا سويدي2.80022.92662.90582.9266
كرونا نرويجي2.91703.05513.02723.0551
دولار كندي23.061423.155823.061423.1558
دينار كويتي98.0952100.6995100.4355100.6995
ريال عماني78.030380.38960.00000.0000
دينار بحريني79.639282.09330.00000.0000
ريال سعودي8.23698.25208.23698.2520
درهم إماراتي8.41218.42808.41218.4280

سعر الدولار الآن في ختام تعاملات اليوم

توفر «بوابة الفجر» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار داخل البنوك المصرية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء، فقد سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الآن، نحو 30.95 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، فقد سجلت نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وحقق سعر الدولار في ميد بنك اليوم، نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وحافظت العملة الخضراء على استقرارها في بنك فيصل الإسلامي، لتسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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