سعر الدولار في بداية اليوم 9 / أغسطس / 2023 والأخضر ثابت بعد رفع الفائدة بالمركزي

سعر الدولار في ختام اليوم 8 / أغسطس / 2023 والأخضر ثابت بعد رفع الفائدة بالمركزي

سعر الدولار.. تمتاز جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 9 أغسطس 2023، بتسجيل استقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية. وفي هذا السياق، أفادت البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري بأن سعر صرف الدولار بلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

تم في 8/8/2023 - 07:37 صباحاً (قد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق)

العملة بنكنوت تحويلات شراء بيع شراء بيع دولار أمريكي 30.9000 30.9500 30.9000 30.9500 جنيه استرليني 39.4037 39.5696 39.4037 39.5696 يورو 33.9220 34.0605 33.9220 34.0605 فرنك سويسري 35.3264 35.4687 35.3264 35.4687 ين ياباني 0.2154 0.2173 0.2154 0.2173 البات التايلندي 0.0000 0.0000 0.8836 0.8891 دولار استرالي 19.4032 20.3527 0.0000 0.0000 كرونا دنماركي 4.3831 4.5715 4.5521 4.5715 كرونا سويدي 2.8002 2.9266 2.9058 2.9266 كرونا نرويجي 2.9170 3.0551 3.0272 3.0551 دولار كندي 23.0614 23.1558 23.0614 23.1558 دينار كويتي 98.0952 100.6995 100.4355 100.6995 ريال عماني 78.0303 80.3896 0.0000 0.0000 دينار بحريني 79.6392 82.0933 0.0000 0.0000 ريال سعودي 8.2369 8.2520 8.2369 8.2520 درهم إماراتي 8.4121 8.4280 8.4121 8.4280

سعر الدولار الآن في ختام تعاملات اليوم

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء، فقد سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الآن، نحو 30.95 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، فقد سجلت نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وحقق سعر الدولار في ميد بنك اليوم، نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وحافظت العملة الخضراء على استقرارها في بنك فيصل الإسلامي، لتسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.