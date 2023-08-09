الدولار VS الجنيه .. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في السوق المصرفية

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في ختام تعاملات الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وبقي سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري مستقرًا عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتأتي هذه الحالة من الاستقرار في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بعد فترة تزيد عن 5 شهور ونصف من التقلبات، ويُذكر أن هذا الاستقرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق المالية وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك «HSBC» 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك القاهرة 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك ميد بنك 30.95 جنيه 30.88 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعن سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، فقد سجلت نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدولار في بنك الإسكندرية على استقراره، ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك «HSBC»

أما عن سعر الدولار في بنك «HSBC»، فقد سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وحقق الدولار في بنك القاهرة نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ميد بنك

وجاءت سعر العملة الخضراء في بنك ميد بنك، نحو 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار حسب مؤشر جوجل

وشهد سعر الدولار الآن حسب مؤشر جوجل مقابل الجنيه المصري نحو 30.90 جنيه.