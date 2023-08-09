الروبل الروسي ينخفض لأدنى مستوى في 16شهرا



تراجع الروبل الروسي بأكثر من 2% مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أكثر من 16 شهرا متخطيا 97 بفعل الطلب المحلي القوي على العملة الأجنبية.

وتعافى الروبل، أمس الاثنين ليحقق مكاسب خلال اليوم لأول مرة في أغسطس، لكنه تخلى عن تلك المكاسب صباح الثلاثاء.

وانخفض الروبل بأكثر من 4% مقابل الدولار واليورو الأسبوع الماضي، مسجلا أحد أسوأ الأسابيع أداء خلال العام.

وبحلول الساعة 1859 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل 1.92% مقابل الدولار إلى 97.1، وهو أدنى مستوى منذ 25 مارس 2022.

يميل الروبل إلى التراجع في أوائل كل شهر بعد فقدانه الدعم خلال الفترة الضريبية نهاية الشهر حين تحول الشركات المصدرة عادة إيراداتها بالعملات الأجنبية للوفاء بالتزامات محلية.

ويعزو متعاملون في السوق المخاوف المتعلقة بالروبل إلى خروج الشركات الغربية من روسيا، الأمر الذي قد يتطلب عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية ويعزز تقلبات سوق العملات.

وقال البنك المركزي اليوم إن اختلال الميزان التجاري مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات هو السبب الرئيسي لضعف الروبل.