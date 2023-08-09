تشكيل الهلال ضد الشباب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

يترقب الجميع حاليا مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والتي سيحتضنها ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف في كلاسيكو سعودي لا يقبل القسمة على اثنين، وفي هذا المقال سنتعرف سويا على تشكيلة الهلال ضد الشباب الأقرب والمتوقعة، بجانب موعد المباراة والقنوات الناقلة لها بشكل مباشر.



وكان الهلال قد صعد بصعوبة من دور المجموعات بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، لكنه في الدور ربع النهائي ظهر بمظهره الحقيقي وبقوته الهجومية الضاربة ليفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، جدير بالذكر أن أهداف الزعيم في هذه المباراة حملت توقيع كل من "ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري من ركلة جزاء - مالكوم".



بينما الشباب الذي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط على حساب كل من النصر والزمالك والاتحاد المنستيري، فقد كان قاب قوسين وأدنى من توديع البطولة لولا الفوز بركلات الترجيح والمعاناة على فريق الوحدة الإماراتي في ربع النهائي بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليضرب الشباب موعدا ناريا مع مواطنه الهلال في قمة نصف نهائي كأس العرب 2023.



وفيما يلي سنعرض عليكم تشكيلة الهلال ضد الشباب المتوقعة، وموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب.





موعد مباراة الهلال ضد الشباب في البطولة العربية 2023؟



ومن المقرر أن يلتقي فريقي الهلال والشباب السعوديين يوم الأربعاء بتاريخ التاسع من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 في نصف نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.



وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مع حلول الساعة التاسعة مساءا حسب توقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق والكويت ومصر، العاشرة مساءا حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





تشكيل الهلال ضد الشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية



تشكيل الهلال أمام الشباب بقيادة المدرب "جورجي جيسوس" من المتوقع وبنسبة كبيرة أن يكون على النحو التالي:



حارس المرمى: عبد الله المعيوف.



رباعي خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.



وسط الميدان: روبن نيفيش - محمد كنو - ميشايل - ميلينكوفيتش سافيتش



خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان





ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب بث مباشر؟



وسوف تُنقل مجريات ووقائع مباراة الهلال ضد الشباب بشكل مباشر من خلال شاشة قناة SSC Sports 1HD بتعليق عيسى الحربين.



