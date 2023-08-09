مشاهدة مباراة النصر والشرطة بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر ضد الشرطة تويتر: يلاكورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والشرطة بث مباشر اليوم يلا شوت [البطولة العربية] ، يصطدم النصر بنظيره الشرطة العراقي مساء اليوم الأربعاء 9 أغسطس، على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار فعاليات دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة النصر والشرطة بث مباشر اليوم يلا شوت

قمة عربية بين Al Shorta vs Al Nassr اليوم، بث مباشر مباراة النصر ضد الشرطة تويتر: مشاهدة مباراة النصر والشرطة بث مباشر اليوم يلا شوت، يشهد العديد من عشاق ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي ترقبًا كبيرًا لمعرفة موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي اليوم في إطار نصف نهائي البطولة العربية، ويتطلع محبو اللعبة إلى مشاهدة المباراة التي من المتوقع أن يشارك فيها النجم رونالدو أمام فريق الشرطة العراقي في إطار كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

تسعى كلا الفريقين، النصر والشرطة العراقي، لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة، بهدف الحفاظ على آمالهم في التأهل للمباراة النهائية لهذه البطولة العريقة، وتتجلى أهمية هذه المواجهة في تحقيق الانتصار والتأهل للمرحلة القادمة، وبذلك يسعى الفريقان لتقديم أداء مميز يليق بتطلعات جماهيرهم ومشجعيهم.

موعد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية

سيكون لقاء مثيرًا في نصف نهائي البطولة العربية للأندية، حيث يتواجه النصر السعودي مع نظيره الشرطة العراقي، اليوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الدور نصف النهائي في البطولة العربية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حاليًا وتمتد حتى السبت القادم.

يأمل فريق الشرطة العراقي في مواصلة مسيرته المميزة بعد تحقيقه لفوز كبير على السد القطري بنتيجة 4-2، وبهذا التأهل إلى نصف النهائي في إحدى المفاجآت الملفتة في البطولة.

في المقابل، نجح النصر السعودي في تحقيق تأهله بعد تغلبه على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 3-1، مُظهرًا أداءً قويًا ورغبة في مواصلة المشوار نحو النهائي.

سيشهد هذا اللقاء منافسة شرسة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز وتحقيق تأهل تاريخي إلى المباراة النهائية في هذه البطولة المرموقة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي في البطولة العربية

وحصلت قنوات SSC السعودية على حقوق النقل الحصري لمسابقة البطولة العربية للأندية 2023 عبر قنواتها المشفرة.

ومن المقرر إذاعة مباراة النصر والشرطة عبر قناة SSC1 HD والتي تحتاج إلى اشتراك خاص في إحدى باقات القناة السعودية وكذلك أن يكون لديك جهاز استقبال GOBOX لفك التشفير.

مشاهدة مباراة النصر والشرطة

تشهد المملكة العربية السعودية حالة من الحماس والتوتر الإيجابي، حيث يجتمع فريق النصر السعودي مع منافسه الشرطة العراقي في مواجهة قوية ومثيرة، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية. تعد هذه المباراة من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم في الوطن العربي، حيث يترقبون مشاهدة نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو يخوض المباراة ويقود فريقه إلى النصف النهائي.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

مع أجواء التشويق والتوقعات المرتفعة، يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية هذا اللقاء الحاسم الذي سينطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المباراة ضمن إطار البطولة العربية للأندية، التي تحتضنها المملكة حاليًا وتستمر حتى السبت المقبل.

فريق الشرطة العراقي استطاع بجدارة وإقدام أن يحقق فوزًا كبيرًا على حساب السد القطري، بنتيجة 4-2. هذه المباراة شهدت واحدة من المفاجآت الكبيرة في المسابقة، حيث تمكن الشرطة العراقي من تحقيق تأهل تاريخي إلى نصف نهائي البطولة، معززًا آماله في الفوز باللقب.

تشكيل النصر ضد الشرطة

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب

كريستيانو رونالدو

تشكيل الشرطة ضد النصر

أحمد باسل

أحمد يحيى - مناف يونس - كرار عامر - فيصل جاسم

أحمد فرحان - إدريسا نيانغ - عبد المجيد بوبكر - فهد اليوسف

آسو رستم - علاء عبد الزهرة

من ناحية أخرى، استطاع النصر السعودي أن يحجز مكانه في نصف نهائي البطولة بعد تجاوزه عقبة الرجاء المغربي بنتيجة 3-1. وشهدت هذه المواجهة تألقًا كبيرًا من قبل فريق النصر الذي أظهر إصرارًا ورغبة قوية في مواصلة مشواره نحو النهائي.

اللقاء المرتقب بين النصر السعودي والشرطة العراقي سيكون فرصة لكل من الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تقربهما من اللقب الغالي. ستكون المباراة اختبارًا حقيقيًا لمهارات اللاعبين وقدرتهم على التحمل والأداء تحت ضغط المنافسة الشديدة.

بالتأكيد، ستكون هذه المواجهة ساحة للتنافس والإثارة، حيث سيتصارع الفريقان على الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. من المتوقع أن يجذب هذا اللقاء اهتمام الجماهير ومحبي الكرة في العالم العربي، وستكون لهذه المباراة طعمًا خاصًا ومتعة لا تنسى في عالم كرة القدم.

وقد تأهل النصر والشرطة العراقي، الهلال، الشباب لنصف نهائي البطولة العربية، وسط تفوق واضح للأندية السعودية، حيث حجزت الفرق السعودية ثلاثة مقاعد في نصف نهائئ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.