بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشرطة اليوم 09-08-2023 في البطولة العربية .. يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشرطة اليوم 09-08-2023 في البطولة العربية بدون تقطيع| يلا شوت ، واستعد العالمي لهذه الموقعة المهمة والتي لا تقبل القسمة على إثنين بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب رونالدو ورفاقه القتال بشراسة من أجل الوصول للمباراة النهائية للمنافسة بقوة على اللقب.

قمة Al Shorta vs Al Nassr اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشرطة اليوم 09-08-2023 في البطولة العربية | يلا شوت، تجذب مباراة نصف نهائي البطولة العربية 2023 ملايين الجماهير العربية وتشكّل محط أنظارهم الشغوفة. الملعب الذي سيشهد هذه المواجهة المرتقبة هو ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، والذي يتسع لاستقبال أعداد جماهيرية ضخمة. إن المباراة بين النصر السعودي والشرطة العراقي تعتبر حجر الزاوية في نصف نهائي البطولة، حيث يُتوقّع أن تشهد مشاهدًا مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين.

في خضم تلك المشاعر والتوقعات، يأتي هذا اللقاء بعد أن تمكّن النصر السعودي والشرطة العراقي من تخطي دور ربع النهائي بنجاح. بالنسبة لعشاق كرة القدم، فإن هذه المواجهة تعد فرصة للاستمتاع بلحظات مليئة بالإثارة والتشويق.

وعلى الرغم من التحديات والمنافسة الشديدة في هذه البطولة، إلا أن هناك الكثير من المكافآت التي تنتظر الفائزين. فمن المقرر أن يواجه الفائز في مباراة النصر والشرطة، الفائز في اللقاء الآخر بين الهلال والشباب في نصف النهائي الثاني. ومع تحقيق اللقب، ينتظر الفريق الفائز جائزة مالية تبلغ 6 ملايين دولار، بينما سيحصل الفريق الوصيف على 2.5 مليون دولار على الأقل.

على صعيد الشرطة العراقي، يأتي هذا اللقاء كفرصة ذهبية لمواصلة الأداء المميز الذي قدمه في المباريات السابقة. إذ تمكّن الشرطة من تحقيق فوز مفاجئ على السد القطري بنتيجة 4-2، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أدائه. وبالنظر إلى أن الشرطة قد تمكن أيضًا من الفوز على فرق قوية ومخضرمة أخرى كالترجي والصفاقسي، يظهر أنه قد يكون لديهم خطة محكمة لمواجهة تحديات البطولة.

من ناحية أخرى، فإن النصر السعودي بقيادة نجمه العالمي كريستيانو رونالدو يسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. فبعد إقصاءه للفريق المغربي الرجاء، يتطلع النصر إلى مواصلة المشوار بقوة وتحقيق اللقب.

بث مباشر مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي

إلا أن الشرطة العراقي يجب أن يكون لها بالغ الحذر والاستعداد لمواجهة النصر، الذي أظهر تحسنًا ملحوظًا في أدائه. ففي مباراته مع الرجاء، تمكن النصر من تسجيل ثلاثة أهداف في أقل من نصف ساعة، مما يشير إلى تحسن أداء الفريق وتكامله في الملعب.

بهذا يبدو أن المباراة القادمة ستكون مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يتنافس النصر والشرطة من أجل الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. ستشكل المباراة فرصة للفريقين لإظهار مهاراتهم وقوتهم، وستكون مناسبة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بأداء رائع ومثير في ساحة الملعب.

وبينما يترقب الجمهور تحقيق الفريق المنتصر للقب البطولة العربية، فإن الجميع على أهبة الاستعداد لمشاهدة المواجهة المثيرة بين النصر السعودي والشرطة العراقي، والتي من المتوقع أن ترسم لحظات لا تُنسى في تاريخ البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

تنفرد قنوات SSC بحقوق النقل الحصري لمسابقة البطولة العربية للأندية 2023 عبر قنواتها المشفرة.

مباراة النصر والشرطة ستكون مذاعة من خلال قناة SSC1 HD والتي تحتاج إلى اشتراك خاص في إحدى باقات القناة السعودية وكذلك أن يكون لديك جهاز استقبال GOBOX لفك التشفير.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

هناك طريقة واحدة لمتابعة البث المباشر لمباراة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "SHAHID VIP".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر والحدة، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3\4

متى موعد مباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

موعد مباراة النصر والشرطة هو الأربعاء 9 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

تشكيل النصر ضد الشرطة

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب

كريستيانو رونالدو

تشكيل الشرطة ضد النصر

أحمد باسل

أحمد يحيى - مناف يونس - كرار عامر - فيصل جاسم

أحمد فرحان - إدريسا نيانغ - عبد المجيد بوبكر - فهد اليوسف

آسو رستم - علاء عبد الزهرة

والتي تأتي ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة العربية، المقامة حاليا علي الأراضي السعودية، بنسختها الجديدة 2023 كأس الملك سلمان، حيث تقام المباراة عي ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي.