موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان 2023

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان 2023

الفجر الرياضي
النصر والهلال
النصر والهلال

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان 2023، يبحث عشاق الكرة العربية في كافة أنحاء الوطن العربي، عن موعد مباراة الهلال والنصر السعوديين في نهائي البطولة العربية، الذي يجمع الفريقين يوم السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسوف تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النهائي عبرشاشتها.

 

ويترقب الوطن العربي باكمله موعد بداية مباراة الهلال والنصر السعودييي ، والتي ستشهد الكثير من المتعة والإثارة كما عودتنا من قبل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال والمعلق

ستتمكن من متابعة مباراة النصر السعودي مع الهلال السبت الموافق 12 أغسطس عبر قنوات SSC الرياضية السعودية. 

 

ستكون المباراة متاحة على قناة SSC EXTRA 1 HD، وسيتولى رؤوف خليف وعبد الله الغامدي وسليمان الشريف التعليق على المباراة.

ما هو تردد قنوات SSC الرياضية؟

نايل ساتعرب سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في البطولة العربية للأندية 2023


وقد قامت شبكة قنوات SSC السعودية بالاعلان علي أنها سوف تكون الناقل الحصري للبطولة العربية 2023، حيث انها سوف تقوم بنقل المباراة حصريا ومباشرة من خلال شاشتها ولاستقبال تردد القناة يجب ادخال التالي على جهازك:

التردد: 12380
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح الخطأ: 3/4
 

 

كأس الملك سلمان للأندية بث مباشر بث مباشر مباراة النصر والشرطة مباراة النصر والشرطة نهائي كأس الملك القنوات الناقلة الشرطة العراقي الملك سلمان مصر والسعودية النصر السعودى توقيت مصر والسعودية موعد مباراة الهلال مباراة الهلال عرب سات رؤوف خليف كأس الملك سلمان موعد مباراة الهلال والنصر مباراة النصر والهلال مباراة الهلال والنصر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر الهلال والنصر السعودي نهائي البطولة العربية مباراة النصر السعودي القنوات الناقلة لمباراة الهلال قنوات SSC السعودية تردد قنوات SSC بث مباشر مباراة القنوات الناقلة لمباراة النصر حصريا القنوات الناقله لمباراه بث مباشر مباراة النصر القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال مباريات كأس الملك سلمان بث مباشر مباراة النصر و مباراة النصر والشرطة العراقي نهائي كأس الملك سلمان كأس الملك سلمان 2023 كاس الملك سلمان للاندية الابطال موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان 2023
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء رحيل بيرسي تاو

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.. تعرف على موقف رونالدو

بث مباشر | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت

عاجل ورسميًا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع موسيس كايسيدو

عاجل.. فيراري الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء وسط صدمة كولر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي يلا شوت اليوم { كورة لايف }