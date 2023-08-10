موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان 2023

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان 2023، يبحث عشاق الكرة العربية في كافة أنحاء الوطن العربي، عن موعد مباراة الهلال والنصر السعوديين في نهائي البطولة العربية، الذي يجمع الفريقين يوم السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسوف تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النهائي عبرشاشتها.

ويترقب الوطن العربي باكمله موعد بداية مباراة الهلال والنصر السعودييي ، والتي ستشهد الكثير من المتعة والإثارة كما عودتنا من قبل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال والمعلق

ستتمكن من متابعة مباراة النصر السعودي مع الهلال السبت الموافق 12 أغسطس عبر قنوات SSC الرياضية السعودية.

ستكون المباراة متاحة على قناة SSC EXTRA 1 HD، وسيتولى رؤوف خليف وعبد الله الغامدي وسليمان الشريف التعليق على المباراة.

ما هو تردد قنوات SSC الرياضية؟

نايل سات عرب سات التردد: 12523. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12418. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في البطولة العربية للأندية 2023



وقد قامت شبكة قنوات SSC السعودية بالاعلان علي أنها سوف تكون الناقل الحصري للبطولة العربية 2023، حيث انها سوف تقوم بنقل المباراة حصريا ومباشرة من خلال شاشتها ولاستقبال تردد القناة يجب ادخال التالي على جهازك:

التردد: 12380

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح الخطأ: 3/4

