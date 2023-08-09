رئيس المريخ يحذر من اختفاء الأندية الجماهيرية.. ويطالب بتطبيق اللعب المالى النظيف

قال أحمد جوهر رئيس نادى المريخ أنه حذر منذ سنوات من إختفاء الأندية الشعبية والجماهيرية تدريجيًا من المسابقات وهذا ما قد حدث بالفعل، والأن أجدد مخاوفي الكبيرة من عدم الحفاظ على مقدرات أندية المحافظات ذات التاريخ والشعبية.

وتابع أحمد جوهر لن ندفن رؤوسنا في التراب عشرات السنوات من تواجد أندية الشركات ولن تتقدم الكرة المصرية خطوة للأمام.

أضاف جوهر لن تجد دوري في العالم يضم هذا الكم من أندية لا تملك مشجع واحد ؟ ولم لا إن كان لاعبي أندية الشركات أنفسهم يشجعون فرق أخرى جماهيرية.

وشدد رئيس المريخ على أن الجميع يتغنى بالدفاع عن حقوق الأندية الجماهيرية دون تقديم أي حلول ؟ أما آن الأوان أن ينتفض مسئولي الكرة في مصر للحفاظ على جماهيرية كرة القدم.

وتساءل أحمد جوهر في بلدنا أليست كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى في العالم ؟ حسنًا أين وصلت شعبية هذه اللعبة في مصر في ظل وجود مباريات طرفي اللقاء فيها لا يملكون ١٠ مشجعين؟؟

وتابع جوهر في ظل الترويج الدائم أن كرة القدم لعبة أموال وأن (اللي مش معاه ميلعبش) والأندية الشعبية تستاهل الإختفاء وأن أندية الشركات معاها فلوس أقول وبصوت عالي أن الحل هو تطبيق قاعدة اللعب المالي النظيف.

وأكد رئيس المريخ على أن قواعد اللعب المالي النظيف تنص على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أوالموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي.

أضاف " طبقوا قاعدة اللعب المالي النظيف وقتها سيعود المصري والإسماعيلي والإتحاد والسويس والمنصورة وأسوان للمنافسات ".

واستطرد قائلًا: هل يُعقل أن تدفع أندية للاعبين عشرات الملايين بلا قواعد أو حسابات؟ هل يعقل أن نطمس قواعد كرة القدم تحت مسمى الاستثمار ؟.

واختتم رئيس المريخ: أنا أسألكم هل حقق نادي شركة واحد أي مكاسب أو عوائد مادية ؟ أم أنهم يستثمرون في الخسارة ؟ هل يُنكر أحد أن وصول المصري بجماهيره العظيمة لنهائي كأس الرابطة صنع لهذه البطولة قيمة ؟.. الكرة للجماهير الكرة بالجماهير.

