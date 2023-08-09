مشاهدة مباراة النصر اليوم تويتر| يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والشرطة بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والشرطة بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والشرطة بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT ، وتشهد البطولة العربية 2023 تصاعدًا في حمى المنافسة، حيث يستعد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين نادي النصر ونادي الشرطة، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، وسيكون هذا اللقاء فرصة للجماهير وعشاق الساحرة المستديرة للاستمتاع بمشاهدة تصفيات مليئة بالإثارة والتحدي.

وصل نادي النصر السعودي إلى هذا الدور المهم بعد أداء مميز في البطولة، حيث استطاع تحقيق الفوز على نادي الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في مباراة قوية. هذا الانتصار ليس فقط جعل النصر يبلغ نصف نهائي البطولة، بل أظهر أيضًا تفوقه على الفرق المنافسة وقوته الجوهرية. تمكن الفريق من تخطي دور المجموعات بنجاح من المركز الثاني في مجموعة تضمت أندية قوية مثل الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري. ومع استمرار تقدمه، يسعى النصر لتحقيق اللقب وإثبات تفوقه في البطولة العربية.

على الجانب الآخر، يأتي نادي الشرطة العراقي ليبث روحًا جديدة في المنافسة بعد تأهله إلى نصف النهائي. وصعد الشرطة بفضل أداء متميز وفوز مستحق على نادي السد القطري بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة. هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار عادي، بل كان تأكيدًا على إمكانيات الفريق وقدراته على المنافسة على أعلى مستوى. وبذلك، يدخل الشرطة هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة وتطلعات كبيرة لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة النصر والشرطة

تتوقع الجماهير أداءً مثيرًا وعروضًا استثنائية من الفريقين في هذا اللقاء الحاسم. ستكون البطولة العربية فرصة لعشاق الكرة لمشاهدة النجوم والمواهب من مختلف الفرق، وستشهد المباراة تنافسًا شرسًا وحماسًا يعكس مدى تحدي الفرق ورغبتها في تحقيق اللقب.

بالتأكيد، سيكون لدى الجماهير والمشجعين متعة كبيرة في متابعة هذا اللقاء المرتقب، حيث سيتجدد الحماس والتشويق على أرض الملعب، وسيكون للفريقين الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب العربي المرموق.

متى موعد مباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

موعد مباراة النصر والشرطة في البطولة العربية هو يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وتنطلق صافرة بداية هذه القمة المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

مباريات البطولة العربية 2023 منقولة فقط وحصريًا عبر قنوات SSC، وينبغي على المشاهد الاشتراك في إحدى باقاتها من أجل متابعة أي من لقاءات المسابقة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة النصر والشرطة عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

هناك وسيلة واحدة فقط لمتابعة مباريات البطولة العربية، وبما في ذلك مباراة النصر والشرطة عبر الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق "شاهد".

ولكن في هذه الحالة، سيتعين عليك الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" لتتمكن من متابعة القمة السعودية العراقية المرتقبة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

تشكيل النصر المتوقع ضد الشرطة

كما هي العادة سيكون كريستيانو رونالدو مهاجمًا صريحًا للنصر في مواجهة الشرطة، وخلفه النجم الجديد ساديو ماني وأنديرسون تاليسكا.

تشكيلة النصر ضد الشرطة: 4-2-3-1

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب

كريستيانو رونالدو

تشكيل الشرطة المتوقع ضد النصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب أحمد صالح على التشكيل التالي في مباراة النصر والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

تشكيلة الشرطة ضد النصر: 4-4-2

أحمد باسل

أحمد يحيى - مناف يونس - كرار عامر - فيصل جاسم

أحمد فرحان - إدريسا نيانغ - عبد المجيد بوبكر - فهد اليوسف

آسو رستم - علاء عبد الزهرة

يدخل فريق الشرطة ممثل العراق في البطولة، في اختبار الأصعب له خلال مشواره بالبطولة العربية، بعدما نجح في إقصاء العديد من الأندية العريقة، منها الصفاقسي التونسي والترجي التونسيين من الأدوار الأولي قبل أن ينجح في اكتساح فريق السد القطري برباعية في افتتاح الدور ربع النهائي للبطولة.