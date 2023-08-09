كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشرطة يلا شوت اليوم في البطولة العربية

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشرطة يلا شوت اليوم في البطولة العربية ، ويدخل الفريق العراقي اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يطمح في تحقيق الفوز اليوم من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للموقعة االختامية للبطولة العربية، وكلن عليه التركيز والحذر من الخصم ولدغاته.

بث مباشر مباراة القيثارة الخضراء ضد العالمي تويتر: مشاهدة مباراة النصر والشرطة العراقي بث مباشر اليوم يلا شوت ، باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ستشهد الملاعب مواجهة مثيرة تجمع بين نادي النصر ونظيره الشرطة العراقي في إطار منافسات نصف نهائي كأس البطولة العربية. تمكن النصر من بلوغ هذا الدور بعد تحقيق انتصار مبهر على نادي الرجاء المغربي في دور الثمانية، حيث نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 ليحجز مقعده في نصف النهائي. وفي المقابل، تأهل نادي الشرطة العراقي بعد تحقيقه انتصارًا رائعًا على نادي السد القطري في الدور ربع النهائي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-2 لصالح الشرطة.

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يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة الحامية بفارغ الصبر، حيث من المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق. يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة، وسط تحفيز كبير من قبل جماهيرهما المخلصة.

من المؤكد أن الملعب سيشهد تبادلًا مثيرًا للهجمات والتسجيلات بين الفريقين، حيث يضع كل فريق خبراته ومهاراته في سبيل تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. يشهد اللقاء مواجهة قوية بين الهجوم والدفاع، ومن المتوقع أن تكون لحظات المباراة ممتعة وحماسية تلبي توقعات الجماهير.

تأتي هذه المواجهة ضمن رحلة استمرت طوال المسابقة، حيث أبدع الفرق في تقديم أداء مميز وتحقيق النتائج الإيجابية. والآن، وصل النصر والشرطة العراقي إلى مرحلة حاسمة من البطولة، حيث سيعملان جاهدين لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرتهما نحو اللقب الغالي.

موعد مباراة النصر والشرطة العراقي

تقام مباراة النصر والشرطة يوم الأربعاء القادم الموافق 9 أغسطس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة علي حقوق بث مباريات البطولة، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تقنية شاهد VIP.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي

قد يعتمد المدير الفني لنادي النصر السعودي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع:سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – أليكس تيليس

في وسط الملعب: عبد الإله الخيبري – سيكو فوفانا

وسط الملعب أمام: ساديو ماني – مارسيلو بروزوفيتش – أندرسون تاليسكا

في الهجوم:كريستيانو رونالدو

يُذكر أن نادي النصر السعودي شارك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية 2023، إلى جانب فرق عريقة أخرى كنادي الشباب والزمالك المصري والمنتسيري التونسي. تجدر الإشارة إلى أن نادي النصر قد أظهر أداءً مميزًا خلال مرحلة المجموعات، حيث تمكن من تحقيق خمس نقاط تُؤهله لاحتلال المركز الثاني في المجموعة. يعكف النصر على تحقيق التأهل للمراحل المتقدمة من البطولة من خلال أداءه المتميز وجهود فريقه المتجانسة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

ومن ناحية أخرى، شهدت مجموعة الشرطة العراقي مشاركة نادي الشرطة العراقي بجانب عدد من الفرق المميزة مثل الاتحاد السعودي والصفاقسي التونسي والترجي المغربي. حقق الشرطة العراقي تأهلًا مثيرًا من مرحلة المجموعات، حيث تمكن من تحصيل أربع نقاط تؤهله للمركز الثاني في المجموعة الأولى. يعمل الشرطة على تحقيق تقدم مستمر ومواصلة تقديم أداء مميز يسعى من خلاله لتحقيق النجاح والتفوق في المراحل المتقدمة من البطولة.

تجمع المجموعات بين التنافس الشديد والإثارة المستمرة، حيث قدمت الفرق العروض الملحمية والأداء القوي في سبيل تحقيق الانتصارات وضمان التأهل إلى مراحل البطولة اللاحقة. هذه النتائج تعكس التنوع والتحدي الكبير الذي يميز مسابقات البطولة العربية، حيث يسعى الجميع للظفر باللقب وتحقيق الإنجازات الكبيرة في عالم كرة القدم العربية.