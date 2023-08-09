بث مباشر ماتش النصر يلا شووت | كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة النصر والشرطة يلا شوت اليوم في البطولة العربية جوال مجانا

العالمي والشرطة بث مباشر تويتر | كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والشرطة يلا شوت اليوم (دون تقطيع)

العالمي والشرطة بث مباشر تويتر | كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والشرطة يلا شوت اليوم (دون تقطيع)،بدأ العديد من محبي كرة القدم العربية في البحث بشغف عن كل ما يرتبط بمباراة نصر والشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية، بعد أن تمكن الفريقان بنجاح من التأهل من ربع النهائي من خلال تحقيق الفوز على السد القطري والرجاء المغربي.

مشاهدة مباراة النصر والشرطة

تميزت البطولة العربية حتى اللحظة بظهور العديد من المفاجآت، بدءًا من خروج نادي الزمالك من مرحلة المجموعات بعد التعادل المثير مع النصر السعودي، وانتهت بمفاجأة فوز الشرطة العراقي على السد القطري بنتيجة 4-2، متجاوزًا جميع النجوم الموجودين في صفوفه. وإلى جانب ذلك، شهدنا هزيمة فريق اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الهلال السعودي، مما أضفى مزيدًا من الإثارة والتشويق على البطولة.

العالمي والشرطة بث مباشر تويتر | كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والشرطة يلا شوت اليوم (دون تقطيع)

موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في البطولة العربية

ستجمع المواجهة بين النصر السعودي وفريق الشرطة العراقي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة مباريات دور نصف النهائي في بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال العربية.

ويرغب كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في تحقيق أول بطولة له رفقة العالمي، مستغلًا تواجد صفقات النصر الجديدة وعلى رأسها ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي

وحصلت شبكة قنوات SSC السعودية على حق البث التلفزيوني الحصري لمباريات البطولة العربية، بعد اتفاقها مع الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل توفير مشاهدة جيدة بجودة عالية للمشاهد العربي.

ومن المقرر أن يتم بث أحداث مباراة النصر ضد الشرطة عبر قناة SSC 1HD، والمشفرة والتي تحتاج إلى اشتراك خاص في إحدى باقات شبكة القنوات السعودية بالإضافة إلى ضرورة تواجد جهاز GOBOX لفك التشفير.

تردد قناة SSC 1HD الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

رمز التصحيح: 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

التشكيل المتوقع للنصر أمام الشرطة العراقي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجمي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، سيكو فوفانا، بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع للشرطة العراقي أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: فيصل نافل، كرار عامر، مناف يونس، أحمد يحيى.

خط الوسط: أمير خضير، عبدول موموني، إدريسا نيانغ، أحمد فرحان.

خط الهجوم: فهد يوسف،محمود المواس.

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ستُقام المباراة على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي في المملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. هذه الخدمة تتيح للجماهير فرصة متابعة الحدث المهم هذا مباشرةً وبشكل مريح، حيث يمكنهم مشاهدة المباراة مباشرةً من موقع الفجر عبر الإنترنت.