يلا شوت YALAA SOOT مباراة النصر والشرطة بث مباشر كورة لايف || HD النصر ضد الشرطة.. شاهد نت

يلا شوت YALAA SOOT مباراة النصر والشرطة بث مباشر || HD النصر ضد الشرطة

يلا شوت YALAA SOOT مباراة النصر والشرطة بث مباشر || HD النصر ضد الشرطة، سيحتكم عشاق كرة القدم على موعد مشوق مساء هذا الأربعاء، الموافق 9 أغسطس، حيث يتصارع النصر السعودي مع منافسه الشرطة العراقي على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن فعاليات دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

ستقدم منصة الفجر لجمهورها فرصة ممتازة لمتابعة مباراة النصر والشرطة العراقي بث مباشر في هذا اليوم المثير. سيبدأ اللقاء بانطلاق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أو السابعة بتوقيت أبو ظبي. سيتم بث هذه المواجهة الحماسية بالصوت والصورة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، وسيقوم المعلق الرائع رؤوف خليف بتغطية الحدث بأسلوبه المميز.

يلا شوت YALAA SOOT مباراة النصر والشرطة بث مباشر || HD النصر ضد الشرطة

مشاهدة مباراة النصر والشرطة

يُظهر اهتمام جماهير كرة القدم بشكل واضح بالبحث عن القنوات الناقلة لمتابعة مباراة النصر والشرطة العراقي في البطولة العربية 2023 عبر محرك البحث الشهير جوجل. يأتي ذلك مع انطلاق منافسات نصف نهائي البطولة العربية اليوم الأربعاء.

تمكّن النصر والشرطة العراقي، بالإضافة إلى الهلال والشباب، من التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية. وتألقت الأندية السعودية بشكل واضح في هذه المرحلة، حيث نجحت ثلاثة منها في حجز مقاعد في هذا الدور المهم من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تلتزم منصة الفجر بتقديم أحدث أخبار الكرة العربية وتوقيتات المباريات، وستقوم في الفقرات التالية بمزيد من المعلومات حول موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في البطولة العربية 2023، وترددات القنوات التي ستنقل اللقاء، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة للفريقين.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي اليوم في البطولة العربية 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي اليوم في البطولة العربية 2023، تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC كافة مباريات البطولة العربية بشكل حصري للجماهير في أسيا والشرق الأوسط وشمال القارة السمراء على قنواتها المشفرة فقط، كما تنقل أحداث البث المباشر لـ كأس الملك سلمان عبر تطبيق شاهد نت من خلال اشتراك مدفوع للمشتركين في قنواتها فقط، ونقدم لكم فيما يلي ترددات القنوات الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الشرطة ضد النصر.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

يظهر النصر بصورة مميزة في البولة بالفترة الأخيرة وبالأخص في الأوار الإقصائية، وذلك بعدما تمكن من الفوز الكبير على الرجاء الرياضي المغربي بثلاثية لهدف دور ربع النهائي ليصل لهذا الدور بجدارة واستحاق.

يلا شوت YALAA SOOT مباراة النصر والشرطة بث مباشر

واستعد العالمي لهذه الموقعة المهمة والتي لا تقبل القسمة على إثنين بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب رونالدو ورفاقه القتال بشراسة من أجل الوصول للمباراة النهائية للمنافسة بقوة على اللقب.

وفي نفس السياق، نجح الشرطة العراقي في تقديم أداء مميز في الفترة الماضية وفاجئ الجميع به، حيث تمكن من التأهل لهذا الدور بعد الانتصار على السد القطري برباعية لهدفين في ربع النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

ويدخل الفريق العراقي اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يطمح في تحقيق الفوز اليوم من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للموقعة االختامية للبطولة العربية، وكلن عليه التركيز والحذر من الخصم ولدغاته.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

هناك طريقة واحدة لمتابعة البث المباشر لمباراة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "SHAHID VIP".

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر والحدة، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC1 HD على عرب سات