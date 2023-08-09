أنــطلقت كـورة لايف مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7".. بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الشرطة اليوم الاربعاء يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الشرطة اليوم الاربعاء يلا شوت

مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7".. بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الشرطة اليوم الاربعاء يلا شوت، سيشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) مساء اليوم الأربعاء 9 أغسطس، مواجهة نارية بين النصر ونظيره الشرطة العراقي، ضمن فعاليات دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

ستُقدم منصة الفجر لجمهورها فرصة رائعة لمتابعة مباراة النصر والشرطة العراقي على الهواء مباشرة. ستبدأ المواجهة بتمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي. ستنقل اللقاء بشكل حي ومباشر عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، وسيكون للمعلق الرائع رؤوف خليف دوره في إثراء تجربة المشاهدة بتعليقه المميز.

مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7".. بث مباشر مباراة النصر السعودي ضد الشرطة اليوم الاربعاء يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والشرطة العراقي بث مباشر اليوم في البطولة العربية للأندية

يظهر النصر بصورة مميزة في البولة بالفترة الأخيرة وبالأخص في الأوار الإقصائية، وذلك بعدما تمكن من الفوز الكبير على الرجاء الرياضي المغربي بثلاثية لهدف دور ربع النهائي ليصل لهذا الدور بجدارة واستحاق.

واستعد العالمي لهذه الموقعة المهمة والتي لا تقبل القسمة على إثنين بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب رونالدو ورفاقه القتال بشراسة من أجل الوصول للمباراة النهائية للمنافسة بقوة على اللقب.

وفي نفس السياق، نجح الشرطة العراقي في تقديم أداء مميز في الفترة الماضية وفاجئ الجميع به، حيث تمكن من التأهل لهذا الدور بعد الانتصار على السد القطري برباعية لهدفين في ربع النهائي.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي اليوم في البطولة العربية 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي اليوم في البطولة العربية 2023، تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC كافة مباريات البطولة العربية بشكل حصري للجماهير في أسيا والشرق الأوسط وشمال القارة السمراء على قنواتها المشفرة فقط، كما تنقل أحداث البث المباشر لـ كأس الملك سلمان عبر تطبيق شاهد نت من خلال اشتراك مدفوع للمشتركين في قنواتها فقط، ونقدم لكم فيما يلي ترددات القنوات الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الشرطة ضد النصر.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

التشكيل المتوقع للنصر أمام الشرطة العراقي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجمي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، سيكو فوفانا، بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع للشرطة العراقي أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: فيصل نافل، كرار عامر، مناف يونس، أحمد يحيى.

خط الوسط: أمير خضير، عبدول موموني، إدريسا نيانغ، أحمد فرحان.

خط الهجوم: فهد يوسف،محمود المواس.

مواجهات نصف نهائي البطولة العربية 2023

تأهلت أربعة فرق إلى دور نصف النهائي في بطولة العربية. الفرق المتأهلة هي:

النصر السعودي: سيلتقي نادي الشرطة العراقي في مباراة نصف النهائي المقررة في 9 أغسطس الحالي.

الهلال السعودي: سيواجه منافسه في مباراة نصف النهائي.

الشباب السعودي: سيلعب مباراة نصف النهائي أيضًا.

بالتالي، تنتظرنا مباريات قوية في دور نصف النهائي بين هذه الفرق المتميزة في بطولة العربية.