منطقة بورسعيد تعلن عن تفاصيل البطولة الصيفية للسباحة بالزعانف

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص عن عدد اللاعبين الذين تقدموا للمشاركة في بطولة المنطقة الصيفية والتي تستضيفها بورسعيد بالمدينة الرياضية خلال الفترة من 14 ل 18 أغسطس الجاري، حيث وصل ل 1550 لاعب ولاعبة.

هذا ويعتبر هذا العدد " قياسي" بالنسبة للبطولة منذ تاريخ إقامتها، حيث يمثلون 37 نادي ومركز شباب وأكاديمية رياضية من داخل بورسعيد وخارجها.

ومن جانبه أكد إسلام حمص أن هذا العدد إن كان يدل فإنه يدل على نجاح البطولة التي يخرج منها كل عام أبطال جدد.

وأضاف " حمص " أن البطولة تشهد فنيات عالية سواء من اللاعبين أو مدربيهم، لذا تشهد إقبال كبير.

وأشار " حمص " أن الأندية والمراكز المشاركة هي " أكاديمية أجيال، نادي التجديف، نادي الشرق، نادي العمال، نادي الفنار، النادي المصري، نادي المنطقة الإقتصادية، أكاديمية الهضبة، نادي أولمبيا، نادي بنى عبيد، نادي التوكيلات الملاحية، نادي جزيرة الورد، مركز شباب سمنود، نادي صيد المحلة، مركز شباب إستاد بورسعيد، مركز شباب الزهور، مركز شباب سبورتنج، مركز شباب إستاد المنصورة، مركز شباب شطا، مركز شباب ميت غمر، نادي المريخ، نادي الديرس، نادي الصيد المصري، نادي العبد، نادي المستقبل، نادي المنصورة، نادي بورسعيد، نادي جامعة المنصورة، نادي دكرنس، نادي شربين الرياضي، نادي كفر الشيخ، نادي منشية الجنيدى، نادي ميت غمر، نادي هواة الصيد، نادي هيئة قناة السويس ".

وإختتم " حمص " أن البطولة ستشهد حضور سامح الشاذلي رئيس الإتحادين المصري والعربي وعضو الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وإقلمة الجمعة العمومية للمنطقة خلال أحد أيام البطولة، مما سيزيد من الإهتمام الرياضي والإعلامي للبطولة.