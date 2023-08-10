اضبط الآن.. القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية كاس الملك سلمان للاندية 2023 بالمجان على جميع الاقمار الصناعية

بث مباشر مباراة الهلال والشباب: مشاهدة مباراة الشباب والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت

يبحث الكثير من محبي الكرة العربية حول العالم، عن ما هي؟ القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر السعوديين في نهائي البطولة العربية للأندية كأس الملك سلمان 2023، وتعتبر مباراة الزعيم والعالمي احدي قمم الكرة السعودية والعربية ولها مكانة خاصة في قلوب محبي الساحرة المستديرة وفي كل مباراة تأخذ هذه القمة مكانتها بين الفرق المنافسة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك سلمان البطولة العربية للاندية 2023 بين الهلال والنصر



تعد شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC هي القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، وستقوم القناة بتولي مهمة نقل المباراة النهائية، ويمكن مشاهدة هذه المباراة من خلال القناة والتي يمكن تنزيلها من خلال هذه الترددات الاتية.



تردد قناة SSC الرياضية السعودية

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

– القمر: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مشوار الفريقين في البطولة

وتأهل الهلال السعودي إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2023، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا أمام نظيره فريق الشباب السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة النصف نهائي.



ونجح فريق النصر السعودي في حجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة العربية بعد تخطيه فريق الشرطة العراقي بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، في الدور ما قبل النهائي.



ويلتقي فريق النصر بمواطنه فريق الهلال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.



موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، يوم السبت المقبل الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



