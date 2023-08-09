كورة لايف الــشوط الأول بث مباشر النصر LIVE7HD.. رابط مشاهدة مباراة النصر والشرطة al nassr في دوري في البطولة العربية بث حي لايف SSC جوال جودة عالية HD دون تقطيع هدف رونالدو Alnassr F.C

رابط مشاهدة مباراة النصر والشرطة al nassr في دوري في البطولة العربية بث حي لايف SSC

بث مباشر النصر LIVE7HD.. رابط مشاهدة مباراة النصر والشرطة al nassr في دوري في البطولة العربية بث حي لايف SSC جوال جودة عالية HD دون تقطيع هدف رونالدو Alnassr F.C،تتجه أنظار ملايين الجماهير العربية نحو ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) لمتابعة نصف نهائي البطولة العربية 2023 والذي سيجمع بين النصر السعودي ضد الشرطة العراقي.

تأهل النصر والشرطة العراقي، الهلال، الشباب لنصف نهائي البطولة العربية، وسط تفوق واضح للأندية السعودية، حيث حجزت الفرق السعودية ثلاثة مقاعد في نصف نهائئ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

رابط مشاهدة مباراة النصر والشرطة al nassr في دوري في البطولة العربية بث حي لايف SSC

بالنسبة للشرطة فإن السعيّ واضح وهو مواصلة الأداء المبهر في المسابقة، فبعد إقصاء السد وقبلها الثنائي المخضرم الترجي والصفاقسي، سيكون إخراج النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، أكبر مفاجآت نسخة 2023 من البطولة العربية على الإطلاق.

بث مباشر النصر LIVE7HD.. رابط مشاهدة مباراة النصر والشرطة al nassr في دوري في البطولة العربية بث حي لايف SSC جوال جودة عالية HD دون تقطيع هدف رونالدو Alnassr F.C

يظهر النصر بصورة مميزة في البولة بالفترة الأخيرة وبالأخص في الأوار الإقصائية، وذلك بعدما تمكن من الفوز الكبير على الرجاء الرياضي المغربي بثلاثية لهدف دور ربع النهائي ليصل لهذا الدور بجدارة واستحاق.

واستعد العالمي لهذه الموقعة المهمة والتي لا تقبل القسمة على إثنين بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب رونالدو ورفاقه القتال بشراسة من أجل الوصول للمباراة النهائية للمنافسة بقوة على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

النصر السعوي والشرطة العراقي – بث مباشر والقنوات الناقلة

ويمكن مشاهدة مباراة النصر السعودي والشرطة العاقي – بث مباشر اليوم،تنقل عبر قناة SSC السعودية، وهى الناقل التلفزيوني الحصري لمباريات البطولة العربية، كما تنقل المباراة بين النصر والشرطة العراقي- بث مباشر ايضا على باقة الرياضة بتطبيق شاهد وجهاز GOBX. كما هو مقرر.

تشكيل النصر السعودي أمام الشرطة العراقي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الشرطة العراقي اليوم في نصف نهائي البطولة العربية 2023.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبدالإله العمري - عبد الله مادو - جيسلان كونان.

خط الوسط: علي الحسين - عبد الله الخيبري - خالد الغنام - ساديو ماني.

الهجوم: تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشرطة العراقي أمام النصر السعودي

إليكم تشكيل الشرطة العراقي المتوقع لمواجهة النصر السعودي اليوم في نصف نهائي البطولة العربية 2023.

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: وليد سالم - أحمد زيزو - مناف يونس - مصطفى معن.

خط الوسط: عبد المجيد أبو بكر - فهد اليوسف - سجاد جاسم - عمار غالب - إدريسا نيانغ.

الهجوم: أحمد فرحان.

مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي – بث مباشر اليوم

مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي – بث مباشر اليوم

وينتظر الكثيرون مشاهدة مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي- بث مباشر اليوم الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العربية، حيث من المرتقب، أن تنطلق مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي، مساء اليوم الأربعاء 8 أغسطس على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في نصف النهائي البطولة العربية، وذلك في تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشرطة | من هنــــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

هناك طريقة واحدة لمتابعة البث المباشر لمباراة النصر والشرطة في نصف نهائي البطولة العربية 2023، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "SHAHID VIP".

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في البطولة العربية 2023؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر والحدة، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3\4

انتهى فريق النصر السعودي في المركز الثاني في المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات برصيد 5 نقاط، وكان خلف الشباب السعودي.

ثم تغلب على الرجاء الرياضي المغربي بنتيجة 3-1، حيث سجل كريستيانو رونالدو وسلطان عبد الرحمن العنزي وسيكو فوفانا أهداف الفريق.

في المجموعة الثانية، حل نادي الشرطة العراقي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وكان خلف الاتحاد السعودي. تأهل الشرطة العراقي بعد ذلك لمواجهة فريق السد القطري في دور النصف النهائي.