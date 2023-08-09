هل نزل حساب المواطن الآن في الحسابات البنكية دفعة شهر أغسطس 2023؟

صدرت نتائج دفعة جديدة من دعم حساب المواطن وظهرت الأهليات سواء مؤهلين أو غير مؤهلين، وبعد بيان قيمة الدفعات على الموقع وأنها تحت إجراء الصرف، تساءل الكثيرون هل نزل حساب المواطن الآن؟ أم أن الدعم سينزل غدًا للمستفيدين، ولهذا بتقرير اليوم سنوضح لكم موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر وقيمة الدعم بعد الزيادة، بالإضافة إلى إجابة سؤال هل نزل حساب المواطن الآن أم لا؟

هل نزل حساب المواطن الآن؟

تساءل الكثيرون عن الدعم هل نزل لهم أم لا، وذلك بعد ظهر بجانب الدفعات المالية "تحت إجراء الصرف"، ولكن للأسف الدعم سيتم إيداعه بعد منتصف الليل ولم يتم إيداعه بعد لأحد الأفراد، حيث مقرر أن تبدأ عملية الصرف غدًا وليس اليوم، حيث الموعد الرسمي للإيداع هو اليوم العاشر من الشهر، ولا ينزل قبله أو بعده إلا في حالة أن يُصادف إجازة رسمية أو عُطلة أسبوعية، وموعد الصرف هذا الشهر سيتم إيداعه بالموعد التالي:

يوم الخميس موافق يوم 10 لشهر أغسطس لعام 2023، حيث يوم 23 من محرم الجاري من عام 2023 الجاري.

كم يكون حساب المواطن بعد الزيادة؟

أجبنا عن هل نزل حساب المواطن الآن أم لا، وللعلم أنه مستمر صرف الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين بأمر من خادم الحرميين الشريفين، ودفعة أغسطس هذا الشهر يشملها هذا الراتب، ولذا ستكون رواتب المستفيدين بهذه القيم:

أرباب الأسرة نصيبهم من الدعم بالزيادة 720 ريال.

التابعين بعمر يزيد عن 18 سنة نصيبهم من الدعم 360 ريال.

التابعين بعمر يقل عن 18 سنة نصيبهم من الدعم بالزيادة 216 ريال.

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كم كان راتب حساب المواطن دون الزيادة؟

وضحنا لكم إجابة سؤال هل نزل حساب المواطن الآن أم لا والإجابة هي لا، وبالنسبة للراتب فهو قبل الزيادة كان ينزل للمستفيدين والمستفيدات من الدعم المبالغ التالية، علمًا بأن هذا الراتب سيعود صرفه من جديد بعد شهر سبتمبر القادم: