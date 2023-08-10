أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في شهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس الأربعاء.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولار.

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