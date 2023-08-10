أسعار النفط تتراجع وسط ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر، إذ عزز ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود، فيما يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو المقرر نشرها اليوم.

وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 87.46 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 84.34 دولار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 445.6 مليون برميل، كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجع أسعار المستهلكين في الصين في وقت واصلت فيه أسعار تسليم المصانع انخفاضها في يوليو. 

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