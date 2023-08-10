متى مباراة الهلال والنصر 2023 في نهائي البطولة العربية؟

يتساءل عشاق كرة القدم السعودية متابعي البطولة العربية في الوقت الحالي عن متى مباراة الهلال والنصر 2023، وذلك بعد أن فاز كليهما أمس في الدور النصف النهائي من البطولة، حيث بعد الفوز الساحق أمس يواجها بعضها في الدور النهائي من البطولة العربية، لهذا بحث الكثيرون عن متى مباراة الهلال والنصر 2023؟ وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد انطلاق البطولة والقنوات الناقلة لها، فضلًا كونوا معنا.

متى مباراة الهلال والنصر 2023؟

حسب ما تبين فإن الهلال السعودي يواجه غدًا السبت نظيره النصر في مواجهة قوية في الدور النهائي من البطولة العربية، حيث يستقبل اللقاء القوي ملعب مدينة فهد الرياضية داخل محافظة الطائف، ويحضر هذا اللقاء سمو الأمير نائب منطقة مكة المكرمة، وقد تم تحديد أن المباراة ستكون يوم السبت الموافق 12 من شهر أغسطس من عام 2023، وذلك في الموعد التالي:

تمام الساعة التاسعة على التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر 2023

وضحنا لكم متى مباراة الهلال والنصر 2023؟ وبالنسبة لهذا اللقاء، فقد تأهل له الهلال بعد أن فاز أمس على الشباب بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف من الشباب فقط، بينما تأهل أيضًا النصر بعد أن فاز على الشرطة العراقي بهدف نظيف في هذه الجولة، وهذا كله في الدور النصف النهائي من البطولة، ومقرر أن ينقل اللقاء بينهم في الدور النهائي من البطولة هي مجموعة قنوات SSC السعودية، حيث تنقل القنوات المباراة على القنوات المفتوحة والمشفرة، حيث يمكن رؤية المباراة على القمر الصناعي عرب سات "مفتوحة" بالإحداثيات التالية:

تردد القناة هو 12380.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

التصحيح هو 4/3.

الجوائز المالية للبطولة العربية 2023

وضحنا لكم متى مباراة الهلال والنصر 2023، وبالنسبة للجوائز المقدمة للذين تأهلوا فسوف تكون على النحو التالي: