هل زادت رواتب المتقاعدين 1445 هذا الشهر بنسبة 20%؟

السعودية
رواتب المتقاعدين
رواتب المتقاعدين 1445

بعد أسبوعين من الآن سيتم إيداع راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين دفعة شهر أغسطس، وبالقرب من صرف المعاش تداول بين المتقاعدين بإنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين 1445 هذا الشهر شاملة زيادة ملكية، وذلك بنسبة 20% بناء على توجيه من الملك سلمان، وهذا ما جعل المستفيدين يتساءلون عن حقيقة رواتب المتقاعدين 1445 بالفعل هذا الشهر، وفي تقريرنا اليوم نوضح لكم كل ما يخص راتب التقاعد دفعة هذا الشهر.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1445

معاش التقاعد لن يشمله أي زيادة هذا الشهر، حيث الراتب كما هو من عشرة سنوات وأكثر دون أي تغيير، ولم تأمر المؤسسة العامة بالزيادة أو حتى يصدر مرسوم كريم من سيدي خادم الحرميين الشريفين بالزيادة، وهذا يعني أن رواتب المتقاعدين 1445 لشهر أغسطس كما هو، في حين أن مجلس الشورى السعودي طالب المؤسسة بوقت سابق برفع المعاش والزيادة ليصل الحد الأدنى لثلاث آلاف ريال بدل من 1983 ريال، ولكن للأسف لم تستجيب المؤسسة وبينت أنها غير قادرة على صرف أي هللة زيادة وطاقتها تكفي المسجلين في الوقت الحالي بهذا الحد فقط.

متى تنزل رواتب المتقاعدين 1445 أغسطس؟

مقرر تبكير صرف الراتب هذا الشهر لكل المدنيين والعسكريين، وذلك استجابة لسياسات المؤسسة العامة للتقاعد، والتي نصت على أن الدعم إن وافق صرفه يوم الجمعة يتم التبكير ليوم الخميس، بينما إن صادف يوم الصرف يوم السبت يتم التأخير ليوم الأحد، ومقرر راتب أغسطس أن ينزل في الموعد التالي:

الخميس 24 لشهر أغسطس لعام 2023، حيث يوم 8 من شهر صفر من عام 1445.

txt

حقيقة زيادة راتب التقاعد … وموعد صرفه لشهر أغسطس

txt

شروط التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 1445

txt

هام للمتقاعدين.. راتب التقاعد هذا الشهر لن ينزل في موعده فما السبب؟

txt

صرف راتب التقاعد شهر أغسطس وحقيقة زيادة الراتب الشهر الجديد 1444

استعلام عن رواتب المتقاعدين 1445

يمكن للمواطنين المتقاعدين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1445 برقم الهوية الوطنية بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • عليك أن تتوجه في البداية لـ موقع المؤسسة العامة للتقاعد المتاح على شبكة الإنترنت.
  • اضغط بعدها على زر نظام التقاعد المدني – العسكري.
  • اضغط من الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن الراتب.
  • أضف البيانات الخاصة بك، ومنها انقر على استعلام.
  • بعدها يتبين لك قيمة الراتب التقاعدي الذي سيتم إيداعه لك.
رواتب المتقاعدين 1445 زيادة رواتب المتقاعدين 1445 توقف راتب التقاعد حساب راتب التقاعد المؤسسة العامة للتقاعد
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء رحيل بيرسي تاو

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.. تعرف على موقف رونالدو

بث مباشر | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي.. يلا شوت

عاجل ورسميًا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع موسيس كايسيدو

عاجل.. فيراري الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء وسط صدمة كولر

مباراة النصر اليوم تويتر.. مباشر الآن الشوط الأول {0-0} مشاهدة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي {شاهد يوتيوب لايف}

مباشر تويتر youtube مباراة الاتفاق ضد النصر تويتر {0-0}.. لايف الآن كووورة Kooora مشاهدة الاتفاق والنصر بث مباشر اليوم يوتيوب {الشوط الأول}