هل زادت رواتب المتقاعدين 1445 هذا الشهر بنسبة 20%؟

بعد أسبوعين من الآن سيتم إيداع راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين دفعة شهر أغسطس، وبالقرب من صرف المعاش تداول بين المتقاعدين بإنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين 1445 هذا الشهر شاملة زيادة ملكية، وذلك بنسبة 20% بناء على توجيه من الملك سلمان، وهذا ما جعل المستفيدين يتساءلون عن حقيقة رواتب المتقاعدين 1445 بالفعل هذا الشهر، وفي تقريرنا اليوم نوضح لكم كل ما يخص راتب التقاعد دفعة هذا الشهر.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1445

معاش التقاعد لن يشمله أي زيادة هذا الشهر، حيث الراتب كما هو من عشرة سنوات وأكثر دون أي تغيير، ولم تأمر المؤسسة العامة بالزيادة أو حتى يصدر مرسوم كريم من سيدي خادم الحرميين الشريفين بالزيادة، وهذا يعني أن رواتب المتقاعدين 1445 لشهر أغسطس كما هو، في حين أن مجلس الشورى السعودي طالب المؤسسة بوقت سابق برفع المعاش والزيادة ليصل الحد الأدنى لثلاث آلاف ريال بدل من 1983 ريال، ولكن للأسف لم تستجيب المؤسسة وبينت أنها غير قادرة على صرف أي هللة زيادة وطاقتها تكفي المسجلين في الوقت الحالي بهذا الحد فقط.

متى تنزل رواتب المتقاعدين 1445 أغسطس؟

مقرر تبكير صرف الراتب هذا الشهر لكل المدنيين والعسكريين، وذلك استجابة لسياسات المؤسسة العامة للتقاعد، والتي نصت على أن الدعم إن وافق صرفه يوم الجمعة يتم التبكير ليوم الخميس، بينما إن صادف يوم الصرف يوم السبت يتم التأخير ليوم الأحد، ومقرر راتب أغسطس أن ينزل في الموعد التالي:

الخميس 24 لشهر أغسطس لعام 2023، حيث يوم 8 من شهر صفر من عام 1445.

استعلام عن رواتب المتقاعدين 1445

يمكن للمواطنين المتقاعدين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1445 برقم الهوية الوطنية بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: