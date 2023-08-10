تغيير موعد إيداع راتب التقاعد هذا الشهر بقرار مؤسسي لهذا اليوم

متى موعد إيداع راتب التقاعد هذا الشهر؟ سؤال طُرح على عدد من محركات البحث الفترة الحالية، وذلك من قبل المتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين، حيث يرغبون في التعرف على موعد إيداع راتب التقاعد هذا الشهر بعد تبكير صرفه، حيث حسب سياسات المؤسسة فإن الراتب هذا الشهر سيتم تبكير صرفه، فدعونا نوضح لكم عبر بوابة الفجر الإخبارية متى سيكون الراتب بعد التبكير وأي يوم سيكون الإيداع، فضلًا تابعوا.

موعد إيداع راتب التقاعد هذا الشهر

بقرار من المؤسسة العامة للتقاعد سيتم إيداع راتب التقاعد هذا الشهر باكرًا يومًا، حيث تنص قوانين المؤسسة العامة للتقاعد على أن يتم الصرف يوم 25 من نهاية كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف في هذا الموعد ما دام أن اليوم عمل رسمي داخل البنوك والمؤسسات الحكومية، بينما تلجأ المؤسسة إلى تغيير الموعد إن كان اليوم الخاص بالإيداع يوم عُطلة سواء أكانت وطنية أو دينية أو نهاية أسبوع، وقررت المؤسسة أن تصرف راتب أغسطس لمتقاعديها في الموعد التالي:

يوم الخميس يوم 24 من شهر أغسطس الجاري 2023، حيث سيُصادف اليوم بالهجري الثامن من شهر صفر من عام 1445، أي باقي 14 يومًا على الصرف الشهري.

كم راتب التقاعد بسلم الرواتب؟

وضحنا لكم موعد إيداع راتب التقاعد هذا الشهر، وتم تغيير موعد الإيداع بعد مصادفة اليوم ليوم عُطلة رسمية التي هي يوم الجمعة، وبالنسبة لرواتب المتقاعدين فالراتب يتم حسابه وفق الحاسبة، والتي تأتي على النحو التالي:

استعلام عن الراتب التقاعد برقم الهوية

وضحنا لكم موعد إيداع راتب التقاعد، وللعلم أنه يمكن للمتقاعد بكل سهولة بطريقة إلكترونية الاستعلام عن راتبه عبر ما يلي: