ارتفاع احتياطيات روسيا من الذهب والعملة الأجنبية إلى نحو 590 مليار دولار في أغسطس

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية ليصل إلى نحو 590 مليار دولار مطلع شهر أغسطس الحالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت احتياطيات البلاد بواقع 7.548 مليار دولار لتبلغ في الأول من أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار في حين صعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2.01% إلى 145.783 مليار دولار.

كانت احتياطيات روسيا الدولية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 فبراير 2022 لتبلغ حينها (643.2 مليار دولار).

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