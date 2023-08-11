بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحزم تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت [الدوري السعودي]

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحزم تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت ، بث مباشر مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من مسابقة الدوري السعودي «روشن» للمحترفين هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم على أرضية ستاد «الأمير عبد الله الفيصل».

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحزم تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت ، ينتظر عشاق الدوري السعودي عودة الموسم الجديد بفارغ الصبر، حيث يبدأ الدوري بأولى مبارياته والتي تجمع الأهلي والحزم في أول مباراة في دوري روشن الموسم الجديد، ويزداد البحث خلال هذه الأثناء عن تشكيلة الأهلي ضد الحزم ضمن مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتُعد مباراة الأهلي والحزم بمثابة بداية مثيرة للمنافسة الرياضية، في الدوي السعودي للموسم الجديد، ستكون تشكيلة الأهلي ضد الحزم ذات أهمية كبيرة وتترقب الجماهير ووسائل الإعلام إعلان التشكيلة ومعرفة اللاعبين الذين سيشاركون في هذه المباراة المهمة، وذلك مع التوقعات بأداء قوي من قبل الفريقين في مواجهة انطلاق دوري روشن السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم يلا شوت اليوم في افتتاح الدوري السعودي

قبل التعرف على تشكيلة الأهلي ضد الحزم من المهم معرفة موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي في الموسم الجديد 2023-2024، والذي من المقرر أن ينطلق يوم غدا الجمعة الموافق 11 أغسطس.

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والحزم يوم الجمعة القادمة، الموافق 11 أغسطس الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري. ستحتضن مباراة الأهلي والحزم ملعب الأمير عبد الله الفيصل المعروف باسم ملعب الأهلي في مدينة جدة.

وسينطلق اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة كنقطة انطلاق لمنافسات الدوري، حيث يتطلع كل فريق للانطلاق بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية الموسم الجديد.

تشكيلة الأهلي ضد الحزم في دوري روشن

يخوض نادي الأهلي السعودي مباراته الأولى في دوري روشن، مع بعض الأسماء البارزة لهذا الموسم مثل رياض محرز وروبرتو فيرمينيو وماكسيمان وبسام الحريجي، وعلى الجانب الآخر، انضم لاعب النصر السعودي منصور الشمري إلى فريق الحزم بعد فترة إعارة في البرتغال، وقد أجرى الفريق معسكر تحضيري هناك تأهبًا لبداية الدوري.

لم يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة الأهلي ضد الحزم المتوقعة لأول مباراة في دوري روشن السعودي، بقيادة المدرب البرازيلي، من المتوقع أن يخوض فريق الأهلي مباراته بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد الخبراني، معتز هوساوي، سعد المولد، لوكاس ليما

خط الوسط: دي سوزا، ساريتش، علي الأسمر

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، عبد الفتاح العسيري، عمر السومة

تشكيلة الحزم ضد الأهلي

بعد التعرف على تشكيلة الأهلي ضد الحزم، لا بد من التعرف على تشكيلة الحزم ضد الأهلي وهي كالتالي:

حارس المرمى: إبراهيم زايد.

خط الوسط: لوكا ستويانوفيتش، إبراهيم علي البركة، باسل يوسف السيالي، أحمد عبدالله الجويد.

خط الدفاع: طلال العبسي، عبدالله حايف الشمري، فهد منصور العبيد، باولو ريكاردو فيريرا.

خط الهجوم: فرانسيس كان، يوسف إبراهيم أوباما.

بهذه التشكيلة المتوقعة، يأمل فريق الحزم في تحقيق أداء قوي أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة في إطار دوري روشن السعودي. تتضمن التشكيلة لاعبين من مختلف المراكز لضمان توازن الفريق واستعداده للمنافسة بكامل قوته في الموسم الجديد.

وهناك توقع آخر حول تشكيلة الأهلي ضد الحزم في دوري روشن وهي كالتالي:

حارس المرمى: ادوارد ميندي.

خط الوسط: ياسين زبيدي، عبدالإله أيمن فرحات، عبدالله عطيف، علي حسن الأسمري.

خط الدفاع: أيمن يوسف فلا، روجير إيبانيز دا سيلفا، بندر يوسف الشمراني، باستوس.

خط الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو.

مع هذه التشكيلة، يسعى فريق الأهلي لتحقيق أداء قوي أمام الحزم وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الإفتتاحية لدوري روشن السعودي. تمتاز التشكيلة بوجود لاعبين مميزين في مختلف المراكز، مما يعكس استعداد الفريق لخوض التحديات في الموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، بالإضافة إلى منصة شاهد VIP.

هذه القنوات ستقوم بنقل المباراة حصريًا للمشاهدين، مما يتيح لعشاق كرة القدم فرصة متابعة اللقاء واستمتاع بأداء الفريقين في انطلاقة الموسم الجديد من دوري روشن، تحتاج فقط إلى ضبط تلفازك على هذه القنوات أو الاشتراك في منصة شاهد VIP لتتمكن من متابعة المباراة والاستمتاع بالتنافس الرياضي المثير عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: إرديتو 2

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

تردد قناة SSC SPORTS على النايل سات الجديد 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.