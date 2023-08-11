أضبط ألحين.. جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر السبت 12/8/2023 في نهائي البطولة العربية على جميع الأقمار

نغوص معكم في هذا المقال ونسرد لكم القنوات الناقلة لمباراة نهائي البطولة العربية 2023 كأس الملك سلمان للأندية بين الهلال والنصر، حيث يستمر البحث على جوجل بشكل كبير عن الموعد وتوقيت لقاء ديربي الرياض في المباراة النهائية، بالإضافة إلى تردد القنوات المفتوحة والمجانية التي ستنقل اللقاء الذي ينتظره عشاق الكرة العربية حول العالم، خاصةٍ وأنه يجمع بين كبار الكرة السعودية (الزعيم والعالمي).

جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تعد شبكة قنوات السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لمباراة نهائي كاس الملك سلمان ، والتي تجمع بين النصر السعودي والهلال السعودي، وتنقل القناة المباراة علي جميع الاقمار الصناعية مثل النايل سات وعرب سات وسهيل سات وبدري سات.

قناة SSC SPORT 7

تردد القناة: 11938

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودى

جودة القناة: HD



قناة SSC SPORT

تردد القناة: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودى

جودة القناة:HD

قناة SSC SPORT HD 1

تردد القناة: 12380

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معلق مباراة النصر والهلال في النهائي



كشفت مجموعة قنوات SSC الرياضية النقاب عن معلق مباراة الهلال والنصر نهائي بطولة كأس الملك سلمان للاندية الابطال، حيث تم تعيين المعلق الكبير فهد العتيبي حبيب الملايين للتعليق على المباراة النارية التي ستجمع بين قطبي الكرة السعودية في نهائي البطولة العربية.