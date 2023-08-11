«ديربي السعودية».. موعد مباراة الهلال ضد النصر نهائي كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.. تردد ssc 1 على النايل سات

نسرد لكم في هذا المقال موعد وتوقيت مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية 2023 من حيث من المتوقع أن تكون مباراة في غاية القوة والإثارة بين الفريقين الكبيرين، وفي هذا التقرير من سنطلعكم على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، وكذلك موعد المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين السعوديين في كلاسيكو السعودية المرتقب.

ألحين موعد مباراة النصر والهلال

يترقب عشاق كرة القدم بشغف الموعد المحدد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في البطولة العربية 2023. وقد تم اختيار ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف بالمملكة العربية السعودية مكانًا للنهاية الكبرى. وتقام المباراة اليوم السبت 12 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للاندية 2023

سوف يُذاع أحداث الكلاسيكو السعودي بين الهلال والنصر على قنوات SSC الرياضية السعودية على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12523.

ثم الاستقطاب: عمودي.

بينما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC sport hd1 عربسات

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 12418.

ثم الاستقطاب: أفقي.

بينما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر من خلال منصة شاهد VIP، أو موقع تويتر.

خطوات تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك



أولا : قم بفتح قائمة الإعدادات من جهاز ريموت الكنترول الخاص بك.

ثانيا : قم بضبط جهاز الرسيفر الخاص بك.

ثالثا : بعدها انتقل إلى قائمة “البحث عن القنوات”.

رابعا : بعد ذلك اختر خيار “إضافة قناة”.

خامسا : بعدها قم باختيار “بحث يدوي”.

سادسا : بعدها سيطلب منك إدخال التردد الصحيح لقناة “SSC” الرياضية السعودية.

سابعا : استخدم التردد 12418 MHz.

ثامنا : اختر خيار “البحث عن القنوات”، فستظهر قناة “SSC” الرياضية السعودية في قائمة القنوات المتوفرة.

وأخيرا : بعدها قم بحفظ القناة على الجهاز الخاص بك.

