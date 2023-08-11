يلا شوت الآن تويتر.. يلا كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي اليوم ، يرغب الكثير من مشجعي كرة القدم التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحزم وسيتم اللقاء اليوم مساء الجمعة 11 أغسطس الجاري، في دوري روشن السعودي 2023-2024 وستقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والحزم.

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي اليوم، يخوض الأهلي السعودي مواجهته الافتتاحية أمام الحزم اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، في نطاق مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “روشن”، وأعلن المدير الفني لأهلي جدة عن جاهزية اللاعبين الذين سيقاتلون بقوة من أجل تحقيق الفوز واكتساب العلامة الكاملة من أجل المنافسة على لقب الدوري المحلي الذي نجح في العودة إلى الدوري الممتاز.

على استاد عبد الله الفيصل ستنعقد مباراة الأهلي السعودي والحزم حيث يترقب الجمهور انطلاق هذه المواجهة الهامة والمثيرة، فيحرص اللاعبين على تحقيق الفوز واكتساب العلامة الكاملة، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم السعودي ناري ومثير بعد نجاح الأهلي السعودي في ضم نجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز، فيما سيقود اللاعب عمر السومة تشكيلة الأهلي ضد الحزم فيما سيتواجد النجم الجزائري على دكة البدلاء.

تشكيلة الأهلي السعودي ضد الحزم

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: محمد الخبراني، معتز هوساوي، سعد المولد، لوكاس ليما

في خط الوسط: دي سوزا، ساريتش، علي الأسمر

في خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، عبد الفتاح العسيري، عمر السومة.

سيتم نقل مباراة الأهلي السعودي والحزم على قناة السعودية الرياضية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وسيتم طرح مواجهة الأهلي السعودي والحزم في الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر الأهلي ضد الحزم في الدوري السعودي

تنطلق اليوم، الجمعة 11 أغسطس 2023، منافسات دوري روشن السعودي، وسط متابعة عالمية كبيرة للنسخة الجديدة المختلفة، خاصة في ظل دعم كثير من الفرق صفوفها بأبرز النجوم الذين وضعوا بصمات لا تنسى في الملاعب الأوروبية.

ويستقبل فريق أهلي جدة نظيره الحزم، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعاد الفريقان إلى دوري روشن بعد هبوطهما معا في الموسم الماضي، بعد أن يحسم الأهلي بطاقة الصعود قبل 4 جولات من ختام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ومن ثم يلحق به الحزم.

ويدخل أهلي جدة والحزم المباراة بطموح تحقيق انطلاقة مثالية، وحصد أول 3 نقاط في مشوار سيكون طويلا وحافلا بالتحديات بعد زيادة عدد الفرق إلى 18، وانضمام كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية.

واستعد الأهلي السعودي بمعسكر خارجي في النمسا، وخاض خلاله العديد من المباريات الودية، كما عزز صفوفه بـ6 محترفين أجانب، وهم: السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي ألان سانت ماكسيمان، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجير إيبانيز، إضافة إلى إبرام صفقات محلية وأبرزها عبد الله عطيف، وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر يلا شوت

وقبل مواجهة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يستعرض موقع "بوابة الفجر"، في التقرير التالي، نتائج مواجهات الأهلي والحزم وهداف اللقاءات..

نتائج مواجهات الأهلي والحزم في الدوري السعودي

التقى الأهلي والحزم لـ 18 مباراة في الدوري السعودي، حيث تفوق الراقي على منافسه في 10 لقاءات، بينما تعادلا في 5 مباريات.

بينما نجح الحزم في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.

وسجل الأهلي 32 هدفًا في شباك الحزم، بينما أحرز الأخير 19 هدفًا فقط في شباك نادي مدينة جدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

ويعد السوري عمر السومة الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 4 أهداف.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن يايسله يتجه للبدء بالثلاثي الأجنبي الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي سانت ماكسيمين، بينما سيتواجد الإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي روجير إيبانيز على دكة البدلاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين الذي يتمتع بمهارات فردية مميزة، والمهاجم البرازيلي الموهوب فيرمينو الذي كان يلعب سابقًا لصفوف ليفربول الإنجليزي. وأخيرًا، تمت الصفقة مع فرانك كيسي، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، الذي سيضيف قوة وإبداع إلى وسط الملعب لصالح الأهلي.