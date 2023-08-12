عاجل.. قائمة الزمالك الأولية في الموسم الجديد

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لبدء منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة الزمالك في الموسم الجديد

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثالث في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بنسخته الأخيرة حيث يشارك الفارس الأبيض في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتمكن مسؤولوا الزمالك من قيد القائمة الأولى لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض بعد سداد مستحقات الاتحاد المصري لكرة القدم لدى القلعة البيضاء.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الجديد.

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم 

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمود علاء - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء.

فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى، محمد حسام بيسو.

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

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