وزارة الصناعة: صرف 4.7 مليار جنيه للشركات المصدرة ضمن الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

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وقالت الدكتورة/ أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد ٧٧٢ شركة مستفيدة، مشيرة إلى أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركة باجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛  وبلغ عدد الشركات  المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة  115 شركة باجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه

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