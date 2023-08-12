التعادل الإيجابي ينهي الوقت الأصلي بين الهلال والنصر في نهائي كأس العرب

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي لتحقيق لقب كأس البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 أغسطس.

أحرز كريستيانو رونالدو ثنائية في مباراة الهلال والنصر التي امتدت إلى أشواط إضافية بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم نادي الهلال بهدف أول عن طريق البرازيلي ميشايل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من مالكوم، قبل أن يُعدل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 75 بصناعة سلطان الغنام.

ورغم النقص العددي الذي تعرض له النصر بطرد عبد الإله العمري في الدقيقة 71، نجح الفريق الأصفر في التماسك أمام الضغط الهلال، وتمكن من انهاء المباراة متعادلاً ليُجبر الهلال على أشواط إضافية.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، سجل أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” هدف تقدم النصر 1/2، ليؤكد تتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي لتحقيق لقب كأس البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 أغسطس.

أحرز كريستيانو رونالدو ثنائية في مباراة الهلال والنصر التي امتدت إلى أشواط إضافية بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم نادي الهلال بهدف أول عن طريق البرازيلي ميشايل في الدقيقة 51 بعد تمريرة من مالكوم، قبل أن يُعدل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 75 بصناعة سلطان الغنام.

ورغم النقص العددي الذي تعرض له النصر بطرد عبد الإله العمري في الدقيقة 71، نجح الفريق الأصفر في التماسك أمام الضغط الهلال، وتمكن من انهاء المباراة متعادلاً ليُجبر الهلال على أشواط إضافية.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، سجل أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” هدف تقدم النصر 1/2، ليؤكد تتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.